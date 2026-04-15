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▲蕭煌奇（如圖）受邀為台語片70週年創作單曲〈做陣來去看電影〉，拍MV時他也特別要拍左臉比較帥，雖然他自己看不見。（圖／記者趙文彬攝影）

國家影視聽中心為紀念台語片70週年，推出「寶島特產：世界ê台語片」年度系列活動，特別邀請金曲歌王蕭煌奇跨界合作。今（15）日舉辦台語主題單曲〈做陣來去看電影〉M全球首映會，被網友譽為「地獄哏列車車長」的蕭煌奇現身新莊，一開口就讓全場笑翻，大方開自己玩笑：「今天要來揪大家做陣來『用心』看電影。這裡『看』起來好大，就像我家客廳一樣。」蕭煌奇並非一出生就看不見，他出生時因先天性白內障，狀態為弱視。4歲手術後一度恢復些微視力，15歲時因用眼過度導致青光眼後視神經萎縮，進而失明。雖然處於全盲狀態，但是他常常透過手機輔助，用聽的方式了解世界大小事。回憶起童年看電影的記憶，蕭煌奇表示，以前最愛在戶外放映時吃燒酒螺與甜不辣，那是一種帶有人情味的滋味，讓他至今難忘。這次拍攝MV，他對導演提出特別要求，「我跟導演戳，要多拍我最帥的左臉，這樣比較呼應主題、有電影明星的感覺。」接著他不忘幽默補上一句：「雖然我自己是也看不到啦！」逗得台下媒體與來賓哄堂大笑。談到〈做陣來去看電影〉創作理念，蕭煌奇表示要用一首歌代表台語片70年是非常困難的挑戰。他刻意避開傳統本土歌曲的悲情路線，改以輕快、活潑的旋律來呼應電影世界裡的文藝、偵探與科幻等多樣風格，直呼台語片其實「有夠趴」（時髦）。MV中也剪輯進多部經典修復片，如：《王哥柳哥遊台灣》、《大俠梅花鹿》，甚至包含2026年最新修復完成的《舊情綿綿》，都可以看見。影視聽中心也趁勢宣布啟動「口述影像計畫」，蕭煌奇對此舉雙手大讚。他表示，自己私下在串流平台追劇時，也會使用口述影像功能，透過精準的畫面描述，能讓他發揮想像力並身歷其境，清楚角色當下的動作。蕭煌奇更現場發起挑戰，邀請一般觀眾在口述影像版電影推出後，可以嘗試戴上眼罩一起觀賞，以聆聽的方式感受影像故事。他感性表示，這就像是歌詞中提到的「神祕列車」，能帶著所有人見證世界的美麗，讓台語片透過新的科技與視角，重新走進大眾的生活中。