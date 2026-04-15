國家影視聽中心為紀念台語片70週年，推出「寶島特產：世界ê台語片」年度系列活動，特別邀請金曲歌王蕭煌奇跨界合作。今（15）日舉辦台語主題單曲〈做陣來去看電影〉M全球首映會，被網友譽為「地獄哏列車車長」的蕭煌奇現身新莊，一開口就讓全場笑翻，大方開自己玩笑：「今天要來揪大家做陣來『用心』看電影。這裡『看』起來好大，就像我家客廳一樣。」
欽點最帥左臉拍出影星感 蕭煌奇回憶童年看電影配燒酒螺
蕭煌奇並非一出生就看不見，他出生時因先天性白內障，狀態為弱視。4歲手術後一度恢復些微視力，15歲時因用眼過度導致青光眼後視神經萎縮，進而失明。雖然處於全盲狀態，但是他常常透過手機輔助，用聽的方式了解世界大小事。
回憶起童年看電影的記憶，蕭煌奇表示，以前最愛在戶外放映時吃燒酒螺與甜不辣，那是一種帶有人情味的滋味，讓他至今難忘。這次拍攝MV，他對導演提出特別要求，「我跟導演戳，要多拍我最帥的左臉，這樣比較呼應主題、有電影明星的感覺。」接著他不忘幽默補上一句：「雖然我自己是也看不到啦！」逗得台下媒體與來賓哄堂大笑。
打破台語歌悲情傳統 蕭煌奇譜出超趴曲風
談到〈做陣來去看電影〉創作理念，蕭煌奇表示要用一首歌代表台語片70年是非常困難的挑戰。他刻意避開傳統本土歌曲的悲情路線，改以輕快、活潑的旋律來呼應電影世界裡的文藝、偵探與科幻等多樣風格，直呼台語片其實「有夠趴」（時髦）。MV中也剪輯進多部經典修復片，如：《王哥柳哥遊台灣》、《大俠梅花鹿》，甚至包含2026年最新修復完成的《舊情綿綿》，都可以看見。
揭私下盲追劇祕辛 邀明眼人戴眼罩體驗
影視聽中心也趁勢宣布啟動「口述影像計畫」，蕭煌奇對此舉雙手大讚。他表示，自己私下在串流平台追劇時，也會使用口述影像功能，透過精準的畫面描述，能讓他發揮想像力並身歷其境，清楚角色當下的動作。
蕭煌奇更現場發起挑戰，邀請一般觀眾在口述影像版電影推出後，可以嘗試戴上眼罩一起觀賞，以聆聽的方式感受影像故事。他感性表示，這就像是歌詞中提到的「神祕列車」，能帶著所有人見證世界的美麗，讓台語片透過新的科技與視角，重新走進大眾的生活中。
〈做陣來去看電影〉曲／蕭煌奇 詞／武雄
若是聽著彼條情歌 就會想著彼齣電影 愈想愈快活
細漢時陣我上愛看 親像一台神秘列車 載我遊天下
若是想著彼齣電影 就會唱著彼條情歌 想起阿娜答
因為身邊有伊做伴 才知銀幕內的人生 是遐爾開闊
文藝愛情偵探攏真好看 有台灣特別的感覺
安慰著親愛的爸爸媽媽 鼓勵著我的心情
*
一幕幕戲文的描寫 內底攏有 土地的心聲
誠意的邀請 咱做陣來去看電影
惜情的電影 內底嘛有 寶島的歌聲
陪伴你佮我 唱予全世界做陣聽
若是想著彼齣電影 就會唱著彼條情歌 愈唱愈感謝
大漢以後猶原愛看 隨著懷念的舊電影 繼續來拍拚
笑詼武俠科幻攏有夠奅 將現實和眠夢對換
鼓勵著身邊的鄉親序大 新時代繼續奢颺
*
一遍遍重演過去數十年
一遍遍為咱將來 走揣新意義
我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭煌奇並非一出生就看不見，他出生時因先天性白內障，狀態為弱視。4歲手術後一度恢復些微視力，15歲時因用眼過度導致青光眼後視神經萎縮，進而失明。雖然處於全盲狀態，但是他常常透過手機輔助，用聽的方式了解世界大小事。
回憶起童年看電影的記憶，蕭煌奇表示，以前最愛在戶外放映時吃燒酒螺與甜不辣，那是一種帶有人情味的滋味，讓他至今難忘。這次拍攝MV，他對導演提出特別要求，「我跟導演戳，要多拍我最帥的左臉，這樣比較呼應主題、有電影明星的感覺。」接著他不忘幽默補上一句：「雖然我自己是也看不到啦！」逗得台下媒體與來賓哄堂大笑。
打破台語歌悲情傳統 蕭煌奇譜出超趴曲風
談到〈做陣來去看電影〉創作理念，蕭煌奇表示要用一首歌代表台語片70年是非常困難的挑戰。他刻意避開傳統本土歌曲的悲情路線，改以輕快、活潑的旋律來呼應電影世界裡的文藝、偵探與科幻等多樣風格，直呼台語片其實「有夠趴」（時髦）。MV中也剪輯進多部經典修復片，如：《王哥柳哥遊台灣》、《大俠梅花鹿》，甚至包含2026年最新修復完成的《舊情綿綿》，都可以看見。
揭私下盲追劇祕辛 邀明眼人戴眼罩體驗
影視聽中心也趁勢宣布啟動「口述影像計畫」，蕭煌奇對此舉雙手大讚。他表示，自己私下在串流平台追劇時，也會使用口述影像功能，透過精準的畫面描述，能讓他發揮想像力並身歷其境，清楚角色當下的動作。
蕭煌奇更現場發起挑戰，邀請一般觀眾在口述影像版電影推出後，可以嘗試戴上眼罩一起觀賞，以聆聽的方式感受影像故事。他感性表示，這就像是歌詞中提到的「神祕列車」，能帶著所有人見證世界的美麗，讓台語片透過新的科技與視角，重新走進大眾的生活中。
〈做陣來去看電影〉曲／蕭煌奇 詞／武雄
若是聽著彼條情歌 就會想著彼齣電影 愈想愈快活
細漢時陣我上愛看 親像一台神秘列車 載我遊天下
若是想著彼齣電影 就會唱著彼條情歌 想起阿娜答
因為身邊有伊做伴 才知銀幕內的人生 是遐爾開闊
文藝愛情偵探攏真好看 有台灣特別的感覺
安慰著親愛的爸爸媽媽 鼓勵著我的心情
*
一幕幕戲文的描寫 內底攏有 土地的心聲
誠意的邀請 咱做陣來去看電影
惜情的電影 內底嘛有 寶島的歌聲
陪伴你佮我 唱予全世界做陣聽
若是想著彼齣電影 就會唱著彼條情歌 愈唱愈感謝
大漢以後猶原愛看 隨著懷念的舊電影 繼續來拍拚
笑詼武俠科幻攏有夠奅 將現實和眠夢對換
鼓勵著身邊的鄉親序大 新時代繼續奢颺
*
一遍遍重演過去數十年
一遍遍為咱將來 走揣新意義