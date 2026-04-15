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▲升級版茶裏王綠茶玉露對於工藝的堅持，細究每一道工法，將日式日常的質感精神融入其中，對細節極致講究。（圖／品牌提供）

▲現在參加「喝玉露立即抽海風之旅」活動，就有機會抽中「海線甜點列車」，一嚐從栽培到萃取都講究的日式職人哲學。（圖／品牌提供）

在追求生活品質的時代，人們選擇的不只是單純的飲品，更是一種品味。知名茶飲品牌茶裏王宣佈「綠茶玉露」全面升級上市，以日本文化核心的「講究精神（こだわり）」為靈魂，透過獨門工藝把茶中珍品的玉露，轉化為日常隨手可得的慢享喝茶體驗。一直以來以「回甘就像現泡」為品牌精神的茶裏王，為求更進階的回甘滋味，25年不斷地持續精進。日本茶文化中被視為最高階的綠茶代表-玉露，其稀有性源自「覆い下栽培」技術——在採收前以遮光方式培育，減少陽光直射，使茶葉累積更多胺基酸與鮮甜旨味。茶裏王綠茶玉露添加日本玉露茶粉，加上蒸菁茶葉的青綠茶香與甘甜。這份從源頭就不將就的「講究」，讓消費者一口就能喝到的茶中珍品。本次升級核心工法包含：層萃工法：捨棄單一浸泡，改以漸進水流緩慢淋灑，釋放出茶葉最純粹的「旨味(Umami)」; 二段式溫層設定： 模擬日式職人對火候的偏執，高溫瞬萃香氣、低溫慢提喉韻；升級版茶裏王綠茶玉露對於工藝的堅持，細究每一道工法，將日式日常的質感精神融入其中，對細節極致講究。那些藏在看不見之處的用心，成就了瓶裝茶也能如日式職人手沖般的細緻風味。現在參加「喝玉露立即抽海風之旅」活動，就有機會抽中「海線甜點列車」，一嚐從栽培到萃取都講究的日式職人哲學。即日起至4月28日，購買茶裏王綠茶玉露即可登錄發票抽獎，大獎祭出一位難求的「海線甜點列車」2天1夜質感旅行。茶裏王表示：「品牌持續精進瓶裝茶工藝，讓玉露的茶香更明顯、茶感更滑順厚實。一瓶好喝的茶不只在於香氣與口感的提升，也期待消費者在品味之中發現更多驚喜。」