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行政院於去年將今年度中央政府總預算案送立法院審議，而藍白以行政院長卓榮泰不副署法案為由拒絕付委，立法院長韓國瑜今（15）日再度召集朝野黨團協商，對此民進黨團總召蔡其昌釋出善意，表示若總預算願意付委可研擬軍公教與警察待遇調整，最終歷經1個多小時協商後決議，包括行政院要在總預算付委後半年內，提出有關《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關修正案，及其他有關軍公教保障措施；其次立法院已通過之新興計畫動支案718億，行政院應立即執行，在審議時同意如數照列，免予凍結。現已4月中旬，但今年度中央政府總預算還躺在立法院仍未付委，韓國瑜今日再度邀集朝野黨團進行協商，對此蔡其昌向藍白釋出善意，表示是否能以一個不要違憲的方式，然後請行政院提出版本。因為立法院不可以幫政院加預算。透過行政院提出過一個版本，再由朝野討論是否適合，「民進黨團很誠懇地表達了善意」。最終協商1個多小時後，決定藍白決定放行總預算付委，各黨團同意在本月21日邀請行政院長、主計處長與財政部長列席報告中央政府總預算編列經過並備質詢，包含志願役軍人加薪與警消退休金等預算編列處理情形一並報告。質詢人數由藍綠各推派5人、民眾黨推派1人進行，其次請財政委員會於明日下午5時前將總預算案審查日程及分配表送交議事處，俾提4月17日院會報告。第三，各黨團同意針對115年度總預算案付委事宜，為求行政立法互動和諧，同意要點如下，行政院應於115年度總預算案付委後半年內，提出有關《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關修正案及其他有關軍公教保障措施，以展現回應立法保障軍公教權益之意旨；另針對總預算案完成審查前，立法院已通過之新興計畫動支案，行政院應予立刻先行執行，立法院於審議上開新興計畫時，同意如數照列，並免予凍結。