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深厚工程實力：參與國內外尖端晶圓廠、港澳大型工程、超高層建築及國際級飯店之廠務建置。

軍規級耐火標準：提供高階消防排煙、防火閘門與空調末端通風系統，確保在極端環境下仍能保障人員與昂貴機台安全。

終端客戶高度肯定：憑藉穩定的交付品質與UL嚴格認證測試，連續多次獲得台積電(TSMC)等終端客戶與建廠夥伴的高度評價。

華南永昌綜合證券與消防防護領航者「云風實業」（巧風 PREFCO）正式簽署上市(櫃)輔導契約，宣布正式啟動 IPO 進入資本市場計畫。雙方將展開密切合作，藉由華南永昌證券在資本市場的專業經驗，協助云風實業強化財務結構、完善公司治理，並導入AI管理與智慧生產製造，朝向世界級智慧消防、防火排煙設備供應商的目標邁進。「云風實業」專注消防安全與防火排煙設備系統，深耕市場三十餘年，是台灣該領域的龍頭企業。董事長許志淞秉持「專業、創新、永續」的理念，帶領團隊從在地技術紮根，並於 2013 年成功跨國收購擁有七十年歷史的美國品牌 PREFCO，實現「台灣技術驅動美國品牌」的戰略佈局，展現強大的國際競爭力。云風實業不僅是亞太地區唯一同時取得 UL、BS、NFPA及AMCA等多項國際頂尖認證的製造商，更是守護台灣「護國神山」台積電(TSMC)及其周邊半導體產業鏈、重大交通建設及公共工程的核心供應鏈夥伴。在高科技廠房領域，云風實業佔有舉足輕重的地位，是全球半導體廠務工程工程龍頭漢唐 (2404)、亞翔 (6139)、洋基工程 (6691) 及聖暉 (5536) 等長期倚重的合作夥伴。在半導體產業追求極致生產效率的同時，「安全」與「防災」是廠務系統中不容妥協的底線。云風實業憑藉以下三大優勢，成為產業首選：云風實業透過收購美國PREFCO，成功建構「台灣技術、美國品牌、全球通路」的商業模式。與傳統消防器材業不同，云風專注於高技術門檻的工業級消防及排煙防火通風設備市場，在近三年保持強勁的獲利表現，其獨特的競爭壁壘與商業成長性，在資本市場中實屬罕見。云風實業董事長許志淞表示：云風的商業模式是「以國際標準守護安全」，未來三年，公司將持續投入智慧消防系統開發，結合 AI 監控與綠能建築技術，並利用 IPO 後的資本動能，進一步拓展海外據點，讓台灣製造標竿走向全球。華南永昌證券表示，云風實業不僅擁有穩健的獲利能力，更具備高技術門檻與社會公益價值。在政府推動公共安全與智慧城市的背景下，云風實業的加入將為資本市場帶來具備 ESG 韌性與國際競爭力的優質標的。同時利用高門檻的U L產品認證技術以及優勢，發展出獨特的全球市場授權製造商業模式，預計未來將視時機登錄興櫃，為台灣消防產業開啟國際化的新篇章。