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台中市后里區的夜間「用路安全」迎來重大升級！市議員邱愛珊（15）日會同市府養工處，於后里慈后宮廣場舉辦「三豐路及甲后路智慧路燈換裝說明會」。邱愛珊現場宣布，已成功爭取585萬元預算，將針對后里交通動脈全面換裝 426盞新型智慧LED燈具，預計115年7月中旬前完工，讓鄉親回家的路更明亮、更安心。邱愛珊表示，三豐路與甲后路是后里最重要的交通命脈，但過去照明亮度不足。此次工程範圍涵蓋三豐路三至五段、甲后路一至二段及周邊巷道，全長約 11.9公里。升級後，路面平均照度將從傳統鈉氣燈的15 Lux大幅提升至40 Lux，亮度提升超過兩倍。她強調，「視線變好了，對夜間開車族、散步長輩及放學的孩子來說，安全性是質的飛躍。」養工處指出，除了變亮，路燈也變得更「聰明」。新系統導入 PFI 智慧管理機制，結合 GPS 定位與 24 小時自動偵測。過去路燈壞了要等民眾通報、市府派員檢查，維修平均耗時3天；未來系統若偵測到故障會「主動呼叫」維修員，縮短至 24 小時內完工，實測平均僅需 8.73 小時，效率驚人。此計畫不僅便民，更兼顧環保趨勢。為台中首度將路燈節能成果轉化為「碳權」，預估 10 年可取得約 2 萬噸碳權，減碳效益相當於 111 萬棵樹一年的吸碳量，讓后里成為智慧綠能的示範區。說明會現場，包含厚里里長黃金益在內共12位里長全員到齊力挺，展現地方建設「一條心」的行動力。邱愛珊感性表示，這只是智慧城市的第一步，未來將持續爭取資源，將這套「智慧安全網」擴展至全后里，讓市民在日常生活中，都能感受到建設帶來的安全與便利。