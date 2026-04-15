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▲7-11凡購買御飯糰指定商品即可集點兌換海苔飯糰週邊獨家小物。（圖／7-11提供）

▲7-11展開日本肖像「『朗萌綺盟』飯糰集點GO活動」，凡購買御飯糰指定商品即可集點兌換海苔飯糰週邊獨家小物。（圖／7-11提供）

春夏主打涼麵、御飯糰等超商經典商品並擴大新品規模，暢銷商品「北海道蕎麥風味沾麵（售價69元）」、「和風中華冷麵（售價89元）」、「柚香豆皮冷烏龍麵（售價89元）」回歸販售，御飯糰則祭出「新極上御飯糰」新品「天使紅蝦」、「蔥鹽生鮭」，層次豐富一定要品嚐。



▲7-11自4月15日起全新開發多款適合春夏時節享用的鮮食商品。（圖／7-11提供） 全家霜淇淋6元多一支！任選3件冰品挑戰0元



全家自4月17日起至4月12日前，門市購買霜淇淋，第二件只要6元優惠，相當於兩支55元。4月全家霜淇淋一口氣回歸兩款熱門口味，分別為「蘭姆葡萄霜淇淋」與「開心果霜淇淋」。



請迎接夏季冰品銷售旺季，全家即起至4月28日前推出「冰友總凍員」抽抽樂活動，門市購買冰品，可享任選兩件85折優惠。購買任三件即可於收銀機面板參加抽獎1次，購買6件可抽2次，購買9件可抽3次。獎項包含最大獎0元，還有任3件6折、任3件7折、任3件8折 。



▲全家4月17日起至4月12日前，門市購買霜淇淋，第二件只要6元優惠，相當於兩支55元。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11飯糰變身超可愛小磁鐵！隨著天氣進入4月中旬轉熱，7-11瞄準「控熱量」、「高清爽」兩大需求，開發多款春夏鮮食商品，並同步展開日本肖像「『朗萌綺盟』飯糰集點GO活動」，凡購買御飯糰指定商品即可集點兌換飯糰週邊小物，最少只要集到7點，就可以兌換一個指定口味御飯糰，相當於買7送1，小資族一定要記得集點。搶攻夏季消暑市場！7-11即日起至4月28日指定御飯糰任選第2件79折，且會員購買指定御飯糰就可獲得點數，共有9款7-11與日本肖像朗萌綺盟NANDEMO IKIMONO合作獨家贈品，集點兌換包含磁鐵、束口袋、資料夾3入等結合御飯糰經典口味獨家繪製的「海苔飯糰」造型小物與免費御飯糰，數量有限送完為止。◾朗萌綺盟飯糰造型磁鐵（3款隨機）：20點免費換或2點加99元◾朗萌綺盟束口袋（3款隨機）：15點免費換◾朗萌綺盟L型資料夾3入組：12免費換◾雙蔬鮪魚飯糰：7點免費換◾御選肉鬆飯糰：7點免費換◾新極上飯糰-蔥鹽生鮭：10點免費換◾新極上飯糰-鮭魚鮭魚卵：10點免費換◾新極上飯糰-熟成明太子鮭魚：10點免費換◾新極上飯糰-天使紅蝦 ：10點免費換7-11即起至4月28日前，關東煮／滷味全品項任選4件88折，本週新品輕食便當「嫩烤里肌多彩鮮蔬餐盒（售價99元）」；「21Plus玉米雞肉熟水餃（售價59元）」皮薄餡滿滋味好，並新上架來自雲嘉南地區栽種非基因改造「黃金玉米棒（售價49元）」，7-11即日至4月28日Simple Fit指定品項搭配CITY TEA黃金蕎麥茶（原價60元）結帳現省10元。7-11鮮食季節性商品陸續回歸上架，