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李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍，同步喪失不分區立委身分，不過她也不是省油的燈，連日登上政論節目展開絕地大反攻，將黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫等人通通砲轟一輪，雙邊隔空交鋒持續升溫。李貞秀今（15）日提出強烈警告，別讓高虹安跟黃國昌聯手，否則民眾黨就完了。李貞秀受訪時表示，無論是黨內職務、資源分配，甚至包含陳智菡夫妻的薪資、她本人的不分區立委資格，以及黃國昌目前的黨主席位置，直指民眾黨現有的一切資源與舞台，皆源自創黨主席柯文哲，並喊話相關人士「不要再拿這些事情去煩柯文哲」。此外，針對先前已在政論節目中點名高虹安，李貞秀今日再度將矛頭指向高虹安與前副祕書長許甫，質疑黨內可能存在「串聯逼宮」的情況，不知有沒有高虹安的手筆？她是不是也在其中作妖了？李貞秀進一步警告，若黃國昌與高虹安聯手，民眾黨就完了，並批評這2人忘恩負義、搞背叛，十分不可靠。李貞秀最後強調，若一個政黨可以如此對待曾付出的黨員，未來同樣情況也可能發生在其他人身上，甚至不排除波及柯文哲本人。她呼籲，外界應從長期言行觀察相關人物，直言「時間是人品最好的照妖鏡」，並暗示各界可對照過往紀錄自行判斷。