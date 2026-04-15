我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒「黃衫軍」中信兄弟昨（14）日以4：8不敵台鋼雄鷹，先發投手「美美」鄭浩均僅投3.1局就狂失8分，寫下生涯最慘一役。賽中還出現2度投球超時的狀況，兄弟總教練平野惠一今（15）日賽前親自針對當時情況作出完整說明，並指出是Pitchcom（電子暗號發送器）出現訊號延遲問題，導致接收有落差，才會發生投、捕溝通無法一致的問題。平野表示，「首先，昨日場上前幾局出現投手使用的Pitchcom出現了訊號延遲問題。當時對於投手鄭浩均來說，雖然未在第一時間發現是硬體問題，但在高度競爭的投球節奏中，接收暗號的不流暢直接影響了他的專注度，也因此在場上展現出較為急躁的情緒。」平野指出，由於當時休息室端的Pitchcom接收設備運作一切正常，在資訊對等的情況下，教練團第一時間並未察覺場上的硬體已出現收發落差，因此仍以常規的比賽節奏進行調度，交由場上投捕手進行溝通，未能即時針對設備問題介入處理，「這次的經驗也讓我們意識到，未來在硬體配套的監測上，需要更仔細的應變機制。」「棒球是一項團隊運動，溝通與信任是基礎。我們已經針對這次的技術延遲制定了應變措施，也讓選手理解，專業化的設備也可能遭遇硬體問題，若有察覺不對，應立即主動示意，交由教練團處理。」關於昨天的狀況已經排除，平野表示，鄭浩均是一個責任感非常強的選手，「在壓力下，第一時間想的是要如何靠自己克服困難完成投球，捕手端在接收不到回饋的情況下，雙方的節奏產生了落差。」平野強調，後續在場邊及賽後，教練團與選手皆以進行多次溝通討論，團隊皆以已經達成共識，「大家目標一致，依然全力投入接下來的每一場賽事，謝謝大家的關心。」