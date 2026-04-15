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▲馬妞（如圖）血壓一度飆破220，不顧醫師勸告強行上工。（圖／民視提供）

曾治豪被誤殺左手斷裂！狂噴血差點沒命

▲蔡逸帆（如圖）擔任空姐時，曾因體力不支在機上廚房昏倒，整趟航程躺著回台灣。（圖／民視提供）

藝人曾治豪、馬妞、蔡逸帆等日前登上梁赫群及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》，分享驚魂送醫經歷，曾治豪高一時半夜外出吃宵夜，竟遭惡徒認錯人圍毆，他背部被捅刀、左手擋刀斷裂，現場鮮血直噴，甚至被攔下的運將拒載，緊急送醫後，醫院連發2張病危通知，曾治豪驚險救回一命，這場「認錯人」的意外成為其人生中，最深刻的陰影。除了曾治豪，馬妞則回憶9年前清晨起床突發嚴重眩暈、倒地不起，血壓一度飆破220，雖緊急送醫，但她為趕直播工作，不顧醫師住院勸告，血壓降至150便簽切結書強行出院，事後她心有餘悸，坦言當時隨時有心梗或中風風險，簡直在玩命。而蔡逸帆當空服員時，曾因體力不支在機上廚房昏倒，整趟航程「躺著回台灣」，送醫後才知患有嚴重先天性心律不整，被醫生痛罵一番，直到後來因婦科手術身體不堪負荷，才忍痛辭去空姐職務，結束這段驚險職涯，眾人直呼蔡逸帆「命很大。」節目中也邀來腦神經外科醫師謝炳賢，提供專業知識，他提醒很多人以為身體會出狀況是突然發生，但其實很多時候，都是長期累積的疲勞在抗議，現在不少國人都有慢性疲勞的問題，久了身體當然容易亮紅燈，所以平常作息要規律，飲食要均衡。