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▲協助神鬼律師游光德棄保潛逃的船隻遭到桃園地檢署查扣。（圖／桃園地檢署提供）

曾替政治人物親屬辯護、被外界稱為「神鬼律師」的游光德，竟在涉入億元詐欺案後上演真實版「人間蒸發」！不僅在法院審理期間破壞電子手環，還透過精密安排一路南下，從台南曾文溪出海口搭船潛逃，最終轉乘不明船舶出境，行徑宛如電影情節，震驚司法圈。檢警調查，游光德與郭姓銀行員夫妻等人，透過假投資手法及層層資金轉移，詐騙多達179名被害人，金額高達1億1477萬元。案經桃園地檢署偵查終結起訴後，法院裁定他以250萬元交保，並限制住居、出境出海及配戴電子手環監控，不料他卻在審理期間蓄意破壞裝置，棄保潛逃。桃園地檢署接獲法院告發後高度重視，檢察長張春暉立即指示成立專案小組，由檢察官指揮刑事警察局、台北市刑大、桃園警分局及海巡署等單位跨區聯手追查。專案小組透過資料比對與動線分析，逐步拼湊出游光德的逃亡路線。調查指出，游光德先以7萬5000元委託陳姓男子租車，並利用車內空間掩護，以不詳方式鬆脫電子手環，成功規避科技監控。隨後再支付10萬元給吳姓男子牽線，由郭姓船長駕駛海釣船，自台南曾文溪出海口載送游光德前往澎湖外海，最終轉搭不明船舶潛逃出境，郭姓船長則因此獲得50萬元報酬。專案小組陸續於3月31日拘提陳男到案，並於4月8日、9日再拘提郭姓船長及吳姓仲介。檢方訊後認為3人涉犯《刑法》隱匿人犯罪及違反《入出國及移民法》，向法院聲請羈押禁見，均已獲准，並同步查扣涉案海釣船。桃園地檢署強調，協助刑事被告逃匿行為已嚴重侵害國家刑罰權與司法威信，將依法從嚴追訴，並呼籲民眾切勿以身試法，若發現逃犯行蹤，應即通報檢警，共同維護社會秩序與法治。