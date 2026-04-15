民進黨中執會今（15）日提名法務部前政務次長黃世杰參選桃園市長，提名前立委莊競程參選新竹市長。對於未來是否請總統府副祕書長何志偉、綠委王義川站台？黃世杰表示，他們在桃園的耕耘有目共睹，未來會團結，為市民爭取更多機會。

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民進黨下午召開提名桃園市長、新竹市長記者會，包括主席賴清德、民進黨秘書長徐國勇、民進黨發言人吳崢，以及2位被提名人黃世杰、莊競程等人出席。

媒體詢問，黨內原先傳出何志偉、王義川有意爭取參選桃園市長，最後由黃世杰脫穎而出，未來是否會請二人站台？對此，黃世杰表示，選對會徵詢時，並未特別提到候選人之間的比較，何志偉跟王義川都是好同事跟戰友，他們在桃園的耕耘有目共睹，未來會團結，為市民爭取更多機會。

至於莊競程過去為台中立委，如今卻參選新竹市長，莊競程說，他跟許多竹科人一樣，因為工作到新竹，在交大教書6年，接受黨的徵召去台中選立委，感謝台中給予歷練的機會。

莊競程提到，這次是主席親自徵詢，賴看過他學經歷的背景，知道他跟新竹的淵源，賴會用他的科技專業，把新竹市政效率再提升。

▲民進黨徵召前立委莊競程參選新竹市長。（圖／記者葉政勳攝，2026.04.15）
▲民進黨徵召前立委莊競程參選新竹市長。（圖／記者葉政勳攝，2026.04.15）
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民進黨提名黃世杰選桃園、莊競程戰新竹　賴清德曝2人有3特點

陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...