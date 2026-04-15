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顏慧欣指CPTPP缺乏規劃時程 經貿辦執秘：並未聽到相關陳述

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，傳出生前在經貿辦疑似遭受長官排擠等情事。行政院長卓榮泰日前也強調政院要進行清楚調查。而國民黨立委洪孟楷今（15）日在立法院質詢時，被問到是否有感受到辦公室的霸凌氛圍，行政院經貿談判辦公室執秘表示，沒有感受到。顏慧欣生前傳出疑似在經貿辦遭受長官排擠等情事。卓榮泰曾強調要清楚調查。洪孟楷今日在衛環委員會質詢時提到，有報導提及，當時顏慧欣被通知開會，其中一位姓徐的執行秘書當時引導顏慧欣到辦公室休息等待，卻被總談判代表楊珍妮「咆哮」。對此，行政院經貿談判辦公室執秘徐崇欽說，「裡面說的徐姓執行秘書應該就是指我，我們只有一位徐姓執秘。」徐崇欽提到，調查過程都有向外部委員說明；「若允許，我也可以在這邊公開的再說一次，我對這個事情完全沒印象。」洪孟楷接著詢問，是否有看到經貿辦出現霸凌事件、或是有感受到霸凌氛圍。徐崇欽回應，個人完全沒有感受到。洪孟楷再問徐崇欽「所以你覺得經貿辦公室是一個和樂、歡樂、充滿朝氣的？」但顏慧欣辭職信中提到，我國參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）充滿消極、缺乏具體規劃時程，「都不是事實？」徐崇欽表示，CPTPP的部分並沒有聽到相關陳述，編制化的部分則有一起努力、討論過，但後來因對美談判較為密集，這部分有些耽擱；不過行政院仍給予6位編制內人員。