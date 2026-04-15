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民進黨2026台北市長人選至今難產，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。沈伯洋今（15）日在同黨立委吳沛憶陪同下，低調拜會台北市議會。被問及是否做好參選台北市長的準備？沈伯洋表示，今天是來研究市政，蠻多事情需要中央一起協助，也問了很多中央跟地方如何配合的問題。沈伯洋表示，吳沛憶要競選主委，所以在主委的工作上大家要如何聯合作戰，自己也是台北市民、民進黨員，所以對於這件事情非常關心；吳沛憶也說，這禮拜有登記要參選台北市黨部主委，今天是來拜票的，因為是黨員投票，現在很怕「萬人響應、零人有票」，議會很多都是過去的老戰友，今天第一個回來跟老戰友報告打算參選黨部主委。針對是否做好參選台北市長的準備？沈伯洋表示，今天是來研究市政、來開讀書會，包括交通、校園安全等，蠻多事情需要跟中央一起協助，問了很多中央跟地方如何配合的問題。被問及蔣萬安市政表現是否有不足？沈伯洋回應，沒有什麼足夠或不足夠的問題，做為市民，大家都希望台北能夠變得更好，如何系統性升級城市，不管在議會、在中央，大家都一樣關心，現階段就是專心研究台北市的市政，多跟議員交換意見。針對今天沈伯洋拜會的狀況，民進黨團總召王閔生表示，沈準備非常充分，把過去所有議員質詢的議題都用AI做整理，掌握每個議員提出的市政建議，看得出沈伯洋有在思考要挑戰台北市長，「非常期待沈伯洋可以被提名成為競選台北市長的候選人」，相信社會如果越了解沈伯洋的專業背景，越能了解沈伯洋是一位非常好的人選，「我們也是非常期待」。