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教宗良十四世（Pope Leo XIV）為反對伊朗戰爭發聲，被美國總統川普盯上，多次公開批評教宗，川普今日再度發文質問教宗是否知道伊朗在兩個月內殺了4萬2000人，如今連副總統范斯也加入這場戰局，反問教宗美國在二戰對納粹進行反擊，解救法國和無辜民眾，又該如何解釋。川普在美東時間14日晚間於社群平台Truth Social發文反擊。他先是將矛頭對準北大西洋公約組織（NATO），語氣強硬地表示：「北約過去從未挺過我們，未來也絕對不會！」普更直接指名道姓地發文開嗆：「有誰可以去跟教宗Leo講一下，伊朗在過去2個月內已經殺害了至少4萬2千名無辜、手無寸鐵的抗議民眾」；川普接著在文中強調，讓伊朗擁有核彈是「絕對不可接受的」。如今就連范斯也加入這場戰局，根據NBC報導，范斯呼籲教宗良十四世再談論神學問題時應該「保持謹慎」，並對教宗批評美國外交政策的言論提出反駁。范斯指出，教宗曾表示天主從來不會站在那些昨天揮舞刀劍、今天又投下炸彈的一方，但他認為這種說法忽略了像二戰這樣的衝突。范斯在美國保守派組織美國轉折點（Turning Point USA）的座談活動中反問良十四世，「當美國人把法國從納粹手中解放出來時，上帝是否站在美國人那一邊？當美國人解放大屠殺集中營、解救那些倖存的無辜民眾時，上帝是否站在美國人那一邊？我當然認為答案是肯定的。」范斯認為，「我們可以對某場衝突是否正義持不同看法，但我認為，就像美國副總統在談論公共政策時必須謹慎一樣，教宗在談論神學問題時也非常、非常需要謹慎。」