美伊談判破局後，美軍對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖，稱封鎖36小時已全面終止伊朗海上貿易進出。但海事數據顯示，包含中國油輪在內的至少7艘與伊朗相關船舶仍成功穿過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。
美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）表示，對伊朗港口實施封鎖不到36小時，美軍已全面中止伊朗海上經濟貿易進出，而海上貿易約占伊朗經濟總量9成。華爾街日報也報導，美國軍方表示自13日起封鎖實施以來，已攔截8艘與伊朗有關的油輪，6艘商船已遵從美軍指示，掉頭重新進入位於阿曼灣的伊朗港口。」
法新社報導，海事數據供應商「Kpler」表示，自華府對伊朗的海上封鎖令生效後，至少有7艘與伊朗有關的船隻通過海峽，包括掛有賴比瑞亞國旗的散裝貨輪「克里斯蒂安娜號」（Christianna），在波斯灣的伊朗伊瑪目霍梅尼港（Bandar Imam Khomeini）卸下 7.4 萬噸玉米後跨越海峽，並於台灣時間14日凌晨通過海峽內的伊朗拉拉克島（Larak Island）。懸掛葛摩國旗的油輪「厄爾皮斯號」（Elpis）載著甲醇從伊朗出發駛離海峽，還有從伊朗啟航的「阿爾戈馬里斯號」。
其他穿過海峽的船隻還包括曾與伊朗進行貿易的散裝輪「馬納利號」（Manali）。另外兩艘則是掛有伊朗國旗的船隻：受到美國制裁的貨櫃輪「喀山號」（Kashan），以及隨後前往海峽內某處伊朗港口的貨輪「莫什塔里號」（Moshtari）。
中國油輪「Rich Starry號」在週一至週二夜間，經由伊朗核准的拉拉克島南側審查航線穿過海峽，船上載有3.15萬噸甲醇，目的是阿曼的蘇哈爾，該艦在週一至週二夜間，掉頭回航；克里斯蒂安娜號也在其目的地阿曼近海掉頭，新目的地同樣不明。
CNN報導，美軍的封鎖範圍涵蓋荷姆茲海峽內外的所有伊朗港口，但不包括海峽本身。與伊朗無關的交通仍可通行。根據海洋法，封鎖國際水道屬於非法行為。
前美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）表示，美國不需要將船隻部署在波斯灣內就能封鎖伊朗。中央司令部稱有超過12艘船隻執行封鎖任務，其中大部分（甚至全部）都位於海峽之外。這些船隻配備了與航空及太空系統連動的高端追蹤與偵察設備，還有海軍陸戰隊可以登船接管無視美國警告的商船。
華盛頓當局表示，其部隊可以在數萬英里外攔截載有與伊朗相關貨物的船隻。一艘商船在抵達中立港口前，都可能成為攔截目標。船舶管理公司英美航運（Anglo-Eastern）執行長赫伊高（Bjorn Hojgaard）表示，「請注意，不要將『封鎖』字面理解為對海峽本身的物理攔截。」
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法新社報導，海事數據供應商「Kpler」表示，自華府對伊朗的海上封鎖令生效後，至少有7艘與伊朗有關的船隻通過海峽，包括掛有賴比瑞亞國旗的散裝貨輪「克里斯蒂安娜號」（Christianna），在波斯灣的伊朗伊瑪目霍梅尼港（Bandar Imam Khomeini）卸下 7.4 萬噸玉米後跨越海峽，並於台灣時間14日凌晨通過海峽內的伊朗拉拉克島（Larak Island）。懸掛葛摩國旗的油輪「厄爾皮斯號」（Elpis）載著甲醇從伊朗出發駛離海峽，還有從伊朗啟航的「阿爾戈馬里斯號」。
其他穿過海峽的船隻還包括曾與伊朗進行貿易的散裝輪「馬納利號」（Manali）。另外兩艘則是掛有伊朗國旗的船隻：受到美國制裁的貨櫃輪「喀山號」（Kashan），以及隨後前往海峽內某處伊朗港口的貨輪「莫什塔里號」（Moshtari）。
中國油輪「Rich Starry號」在週一至週二夜間，經由伊朗核准的拉拉克島南側審查航線穿過海峽，船上載有3.15萬噸甲醇，目的是阿曼的蘇哈爾，該艦在週一至週二夜間，掉頭回航；克里斯蒂安娜號也在其目的地阿曼近海掉頭，新目的地同樣不明。
CNN報導，美軍的封鎖範圍涵蓋荷姆茲海峽內外的所有伊朗港口，但不包括海峽本身。與伊朗無關的交通仍可通行。根據海洋法，封鎖國際水道屬於非法行為。
前美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）表示，美國不需要將船隻部署在波斯灣內就能封鎖伊朗。中央司令部稱有超過12艘船隻執行封鎖任務，其中大部分（甚至全部）都位於海峽之外。這些船隻配備了與航空及太空系統連動的高端追蹤與偵察設備，還有海軍陸戰隊可以登船接管無視美國警告的商船。
華盛頓當局表示，其部隊可以在數萬英里外攔截載有與伊朗相關貨物的船隻。一艘商船在抵達中立港口前，都可能成為攔截目標。船舶管理公司英美航運（Anglo-Eastern）執行長赫伊高（Bjorn Hojgaard）表示，「請注意，不要將『封鎖』字面理解為對海峽本身的物理攔截。」
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