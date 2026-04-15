根據上週公布的財報文件，全球知名便利商店連鎖品牌7-Eleven，計畫在北美於2026財政年度關閉645家門市，遠高於同期間預計新開的205家門市。
根據《美聯社》報導，7-Eleven的日本母公司Seven & i Holdings指出，部分關閉的門市可能轉型為「批發加油站」。近年來7-Eleven在北美持續增設批發加油站，截至2025年12月已有超過900家。根據7-Eleven官網，目前全球19個國家共有超過8萬6000家7-Eleven門市。其中，在美國與加拿大有超過1萬3000家門市。
多年來，這家便利商店巨頭已陸續關閉數百家表現不佳的門市，而最新的裁減行動，正值全球消費者面臨高物價壓力之際。美國與以色列對伊朗的戰爭尤其衝擊能源市場，導致駕駛人如今面臨汽油價格大幅上漲。
即使在戰爭爆發前，消費者就已承受長期通膨壓力。Seven & i Holdings在4月9日的報告中特別指出，北美地區「雖然經濟仍保持強勁，但2025財政年度個人消費已開始疲軟」、「尤其是低收入家庭，因為通膨持續壓抑消費支出」。
7-Eleven正尋求新的成長機會，並於去年提出全面轉型計劃，目標是提升便利商店的焦點商品與服務，其中包括增加更多新鮮食品供應，並擴大「7NOW」外送服務。這些調整也發生在新領導團隊上任後，新執行長達可斯（Stephen Hayes Dacus）於去年春季接任。
我是廣告 請繼續往下閱讀
多年來，這家便利商店巨頭已陸續關閉數百家表現不佳的門市，而最新的裁減行動，正值全球消費者面臨高物價壓力之際。美國與以色列對伊朗的戰爭尤其衝擊能源市場，導致駕駛人如今面臨汽油價格大幅上漲。
即使在戰爭爆發前，消費者就已承受長期通膨壓力。Seven & i Holdings在4月9日的報告中特別指出，北美地區「雖然經濟仍保持強勁，但2025財政年度個人消費已開始疲軟」、「尤其是低收入家庭，因為通膨持續壓抑消費支出」。
7-Eleven正尋求新的成長機會，並於去年提出全面轉型計劃，目標是提升便利商店的焦點商品與服務，其中包括增加更多新鮮食品供應，並擴大「7NOW」外送服務。這些調整也發生在新領導團隊上任後，新執行長達可斯（Stephen Hayes Dacus）於去年春季接任。