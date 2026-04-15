我是廣告 請繼續往下閱讀

中市建國市場氣爆案震驚地方，也炸出場管理漏洞。市議員鄭功進今（15）日於財經業務質詢時直指，台中市場管理位階過低，導致公安、環境督導力有未逮。他嚴正敦促市府成立「市場管理處」，從制度面解決基層人力不足與安全死角問題，全面啟動傳統市場轉型。鄭功進以近期「建國市場氣爆案」為例，指出全台最大傳統市場在管理上的明顯漏洞。他強調，單憑現有編制難以落實保全巡視與瓦斯督導，雖經發局長回應已增設兩名保全，但這僅是治標不治本。唯有提升行政位階、擴充專業編制，才能徹底杜絕公安死角。此外，針對夏季高溫將至，鄭功進也為攤商請命，要求市府評估建國市場裝設冷氣工程，並提供電費補助。他直言，盧秀燕市長上任至今，他已提議成立「市場處」不下十次，若市府持續無動於衷，顯見對市場轉型的漠視。他更語重長地表示，盧秀燕不做的，就讓何欣純來做，期盼未來更有行動力的領導者，能真正落實市民對市場文化的期待。