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2026地方大選年底登場，藍白兩政黨今（15）日一連針對宜蘭縣、新北市人選舉行工作小組會議，會後決議，新北市民調將在4月底前完成，並且採用手機、市話3：7模式1200通，民調模式對比，最終僅會公布贏家；宜蘭則採取全市話，1068通，預計5月初達成共識。今下午4時30分舉行協商，約莫半小時後結束。黃國昌、李四川相繼離場時，針對協調過程都表示協調非常融洽，針對技術面細節，都交由黨部工作小組成員說明，隨後相繼離開。民眾黨秘書長周榆修則說，會盡速完成全民調作業，並由勝出的一方向社會大眾說明，確定會納入手機民調。據了解，民調確定會在4月底前做完，將採用手機、市話3：7比的模式，總計1200通電話，其中360通手機、840通市話，至於民調則將有對比民調，並僅公布贏家；至於今早上協調的宜蘭縣，則採全市話，共計1068通，5月初達成共識。