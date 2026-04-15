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好市多台中市第3店計劃落腳台中榮總附近的台中精機舊址，傳聞該計劃在內政部都審小組卡關，恐被中央打回票。台中市經發局長張峯源表示，審議小組要求補強論述，不代表開發案碰壁。市議員陳廷秀問及海線設店進度，並提醒市府應協助解決中一路、中二路不能設出入口的問題，間接曝光第4店大致位址。台中南屯店穩居美式量販好市多全球店王，前幾年新開的北屯店營業額維持在全球前10名，台中市消費力驚人。中市府去年透露，好市多計劃在西屯區台灣大道旁的台中精機舊址（約3.21公頃）興建台中第3店，中市都委會已通過都市計畫變更為「產業專用區」，將轉型為活化利用。然而地方盛傳該案送到中央審查後遇到阻礙，因此好市多總部僅宣布今年拓點高雄店，台中市經發局長張峯源今（15）日答詢無黨籍議員陳廷秀時表示，舊台中精機廠由一般農地變更為產業專區，可設置商場，業者承諾設研發中心，但審議小組認為計劃內容說明不足，因此退回文件要求補充，並非該案胎死腹中。張峯源同時透露，計劃剛送到中央審查，通常來來回回要1年左右，未定案前業者不會輕易宣布展店進度。至於傳聞設在海線的台中第4店，陳清秀詢問最關鍵的租約期限問題，張峯源表示經他親自溝通，台中港務公司已同意土地20年、地上物續租20年，業者可租40年，意願大幅提高。陳清秀則提醒，預定地樹木的移植應由好市多出錢，週遭中一路、中二路依規定不能有大型貨卡車出入，市府應協助業者解決動線問題，展現招商誠意。張峯源回應，目前在等美國總部最後決定，若總部點頭，台灣就會搭配進行。由於台中市只有一處中二路與中一路，就位於梧棲區台灣大道10段的尾端，全長各約5公里左右，加上「有樹待移植」，網友交叉比對，幾乎可確定落腳台中港旅客服務中心附近。對此陳廷秀表示，自己質詢的目的在督促市府積極招商、活絡海線經濟，確切地點應以業者正式發布為準。