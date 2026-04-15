我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣中小企銀今（15）日董事會通過擬議分派股利案，每股擬配發現金股利0.3元、股票股利0.7元，合計配發股利1元。以今日收盤價15.5元計算，現金殖利率約為1.935%，盈餘分配率由去年的6成提升至近8成。台灣企銀去（2025）年受惠各項主要業務穩健成長，合併稅後淨利達122.32億元，年增8.85%，再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.26元。在股利政策部分，台灣企銀自2016年以來的股利政策，主要以股票股利為主，搭配部分現金股利，希望保留營運所需的資金，充實資本並支持未來業務成長，2024年配發每股1.35元股利，其中現金股利0.2元、股票股利1.15元，股利配發率衝破100%，配發水準更創下近年新高，而2025年配發股利每股0.8元，其中現金股利0.2元、股票股利0.6元，。台灣企銀今日董事會通過今年每股擬配發現金股利0.3元、股票股利0.7元，合計派利1元，換算盈餘分配率提升至79.37%，也讓網友大讚「今年配的不錯喔」、「其他官股怎麼活」、「外資前天開始回補」。