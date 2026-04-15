第三代太陽能電池概念股位速（ 3508）被罰最重！採每25分鐘撮合一次。

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鼎元、一詮、志聖、瑞軒、訊芯 -KY及環宇-KY等6檔個股，將採每20分鐘撮合一次。

台股加權指數近日狂漲，昨日收盤更漲超過800點，今日則漲逾400點，而不少個股近期也狂飆，證交所近日公布15檔處置股名單，共15檔個股因股價或成交量異常波動，今日起實施處置措施，最長至4月28日止，其中根據公告，本次共有15檔個股遭列入處置名單，其中其中，位速遭列最嚴格處置，證交所指出，因近30個營業日內曾發處置，且連三個營業日列注意股，最近六個營業日累積之最後成交價跌幅達39.91%；凱基證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量佔當日該有價證券總成交量之比率為36.96%，富邦證券公司當日受託買進該有價證券之成交量佔當日該有價證券總成交量之比率為42.59%。其次，訊芯-KY及環宇-KY為每20分鐘撮合一次。證交所表示，訊芯-KY最近六個營業日累積收盤價漲幅達49.99%；且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達151元；且4月14日之週轉率為10.39%；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達132.76%；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達207.09%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達238.79%環宇-KY則是最近六個營業日累積之最後成交價漲幅達36.88%；最近60個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達192.23%；最近90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達293.03%；當日週轉率達9.34%；當日本益比為4140倍、股價淨值比為21.8且為其所屬產業類別股價淨值比之4.94倍、且單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達8.07億元，佔當日該有價證券之總成交金額11.4%。