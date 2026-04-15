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明天仍有水氣 北部、宜蘭零星短暫陣雨

▲氣象署說明，未來一周有2波鋒面，分別在周三、周五影響台灣，替北部、東部帶來降雨。（圖／中央氣象署）

更強鋒面來襲 周六雨下最多

▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）

下周一回暖放晴 辛樂克颱風間接影響

未來幾天鋒面將從北往南掃過台灣，天氣也將從悶熱切換成濕涼模式。中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（16）日仍偏暖，但水氣逐漸堆積，真正的變天關鍵落在周五（4月17日）之後，全台將迎來一波「連續濕答答」的天氣型態。鄭傑仁指出，明天中部以北、宜蘭水氣偏多，將出現零星短暫陣雨，南部及花東維持多雲天氣，各地午後山區仍有局部降雨機率；氣溫方面，高溫普遍落在28至31度，低溫約22至24度，體感仍偏悶熱。鄭傑仁說明，周五鋒面逐步接近台灣，北台灣天氣率先轉變，桃園以北及宜降雨變得明顯，竹苗、台東也有零星短暫雨，中南部則以午後山區降雨為主。氣溫方面，西半部高溫29至32度，東半部約28至29度，悶熱感依舊存在。真正的「降雨主場」落在周六、周日（4月18日至4月19日），鄭傑仁提及，隨著鋒面通過及東北季風增強，各地降雨範圍擴大，除了南部平地外，多數地區都有降雨機率。尤其周六晚間至周日清晨，南台灣也可能出現零星短暫陣雨，北部及宜蘭氣溫明顯下滑，天氣轉為濕涼。鄭傑仁提到，周日白天起，雨勢逐漸收斂，降雨熱區轉為花東、中南部山區，其它地區多雲到零星降雨。氣溫方面，宜花高溫約24至26度，北部25至28度，台東28至29度，中南部則維持29至31度，呈現北涼南暖的分布。下周一到下周三（4月20日至4月22日），東北季風減弱，天氣略為回穩，僅花東地區有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭多為多雲，午後山區仍有局部降雨機率；氣溫回升至28至31度，低溫約19至23度，整體轉為較舒適型態。另外，受到辛樂克颱風外圍影響，明天起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海須留意長浪；同時，明天清晨中部以北，以及周五整天金門、馬祖易出現低雲或霧，恐影響交通能見度，民眾外出務必多加留意。