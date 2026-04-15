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中國反駁指控

南海主權爭議持續，近年來中國與菲律賓船隻屢次在此爆發衝突！菲律賓官方近來再指控中國漁民在南海的南沙群島水域投放氰化物，危及菲國官兵和海洋生態。根據路透社及法新社報導，菲律賓國家安全委員會（NSC）指出，這項行動自去年開始便發生在南沙群島（Spratly Islands）仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）周邊，當地鄰近重要航運路線，且據稱蘊藏豐富礦產資源。菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，菲軍去年2月、7月和10月在來自中國漁船的舢板上查獲10瓶氰化物。他進一步指稱，有士兵目擊中國舢板船員在仁愛暗沙附近水域投毒，該水域隨後驗出含有氰化物。菲律賓官員指出，實驗室檢測證實，菲律賓海軍去年在仁愛暗沙查獲的瓶裝物中含有這種有毒物質。官員警告，氰化物可能對海洋生物造成嚴重後果，並會削弱支撐馬尼拉當局擱淺在該處以強化領海主張之軍艦的礁石結構。國家安全委員會發言人瓦倫西亞（Cornelio Valencia）在新聞發布會上表示：「我們想強調，在愛尤銀礁（Ayungin Shoal，菲律賓對仁愛暗沙的稱呼）使用氰化物是一種破壞行為，旨在殺死當地魚群，剝奪海軍人員的重要食物來源。」瓦倫西亞補充，氰化物不僅會損害珊瑚礁，也會直接威脅菲律賓海軍官兵，因為可能會接觸到受汙染水、食用被投毒的魚類，同時毒物也會破壞珊瑚生態，並「最終危及」軍艦的穩定性。中國外交部則駁回了菲律賓的指控，稱其為「噱頭」。中國外交部發言人郭嘉昆表示：「菲方非法騷擾正常作業的中國漁船，搶奪漁民的生活物資，並搬弄這齣所謂的氰化物噱頭。他們的故事毫無可信度可言。」菲律賓此前曾指責中國干擾對該擱淺軍艦士兵的補給任務，其中包括2024年6月17日發生的一起引發暴力衝突並導致一名菲律賓海軍受傷斷指的事件。2025年12月，菲律賓再度指控中國海警船在爭議的仙賓礁（Sabina Shoal）附近向菲律賓漁民發射水砲，造成三人受傷，並對兩艘漁船造成「嚴重損害」。