中央氣象署表示，今（16）日仍偏暖，真正的變天關鍵落在周五（4月17日），但水氣逐漸堆積，鋒面將從北往南掃過台灣，天氣也將從悶熱切換成濕涼模式，全台將迎來一波「連續濕答答」的天氣型態。

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今天天氣：微弱鋒面通過　北東降雨機率增加

4月16日今天的天氣，氣象署指出，水氣稍多，基隆北海岸、中部以北、東北部、金門、馬祖有零星短暫陣雨，其它地區及澎湖為多雲，午後各山區有局部短暫陣雨，高溫普遍落在28至31度，低溫約22至24度。

▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）
▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）
今天空氣品質

普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖

環境部提及，微弱鋒面通過，環境風場為東北風轉西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天天氣：鋒面接近台灣　北台灣率先變天

4月17日明天的天氣，鋒面逐步接近台灣，北台灣天氣率先轉變，桃園以北及宜降雨變得明顯，竹苗、台東也有零星短暫雨，中南部則以午後山區降雨為主。氣溫方面，西半部高溫29至32度，東半部約28至29度，悶熱感依舊存在。

▲氣象署說明，未來一周有2波鋒面，分別在周三、周五影響台灣，替北部、東部帶來降雨。（圖／中央氣象署）
▲氣象署說明，未來一周有2波鋒面，分別在周三、周五影響台灣，替北部、東部帶來降雨。（圖／中央氣象署）
一周天氣：周六雨下最多　下周一回暖放晴

氣象署提及，周六隨著鋒面通過及東北季風增強，各地降雨範圍擴大，除了南部平地外，多數地區都有降雨機率。尤其周六晚間至周日清晨，南台灣也可能出現零星短暫陣雨，北部及宜蘭氣溫明顯下滑，天氣轉為濕涼。

周日白天起，雨勢逐漸收斂，降雨熱區轉為花東、中南部山區，其它地區多雲到零星降雨，下周一到下周三（4月20日至4月22日），東北季風減弱，天氣略為回穩，僅花東地區有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭多為多雲，午後山區仍有局部降雨機率；氣溫回升至28至31度，低溫約19至23度，整體轉為較舒適型態。


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...