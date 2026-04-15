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▲今年新規劃創作匯演《蒔青：從萌芽到完熟的四種路徑》，集結四組團隊與作品。（圖／高市府文化局提供）

高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」今年吸引來自全國超過20個優秀表演團隊角逐，最終選出三檔風格獨具、陣容堅強的作品，與一檔階段性呈現匯演。涵蓋現代戲劇及舞蹈等多元形式，將自5月23日起至6月28日，在駁二正港小劇場接力登場。今年演出陣容包含閱時《灰色的湖》、老男孩劇團《麗娥》、秋杉所在《八 八》依序登場；並新規劃階段創作匯演《蒔青：從萌芽到完熟的四種路徑》。高市府文化局局長王文翠表示，小劇場徵件計畫自2016年啟動，以駁二正港小劇場為創作基地，小劇場系列不僅是作品發表的平台，更是創作持續發酵與深化的現場。今年透過「正式製作」與「階段性呈現」雙軌並行，讓創作期程更貼近團隊發展節奏，同時挖掘更多具潛力的作品，形塑高雄為創作培育城市的能量。曾入圍第一屆臺北戲劇獎的團隊「閱時」，攜手文學獎常勝軍編劇郭家瑋，將於5月23日至24日推出年度新作《灰色的湖》。此劇本曾獲教育部文藝創作獎劇本組特優，並獲資深劇場人鴻鴻（閻鴻亞）高度評價，指出其在天災人禍頻仍的當代「彷若預言」。5月29日至31日老男孩劇團帶來全新作品《麗娥》，以莎士比亞《李爾王》為靈感，轉化為一位女性主廚的當代故事，從三人角色結構出發，聚焦權力移轉與個人崩解的過程。今年春藝小劇場系列舞蹈作品，由高雄當代舞團「秋杉所在」，主張以身體作為思考起點，透過舞蹈回應各式樣態的社會議題。將於6月27日至28日帶來曾入圍第十八屆台新藝術獎年度作品《八 八》。以2009年高雄甲仙撼動國內外的大洪水為背景，結合當代舞蹈、電子聲響、擊樂與舞台裝置，發展出一場具有儀式感的身體展演。今年新規劃創作匯演《蒔青：從萌芽到完熟的四種路徑》，集結四組團隊與作品：天天工作社《假使，我有一个囡仔》、行行製作《說再見以後》、好人好事製作《不完全體》及嵬舞劇場舞蹈團《一個消失的房間》，3段戲劇讀演加1部舞蹈身體的階段性展演。春藝小劇場系列節目將於5月23日至6月28日，陸續在駁二正港小劇場登場，系列節目購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站或逕洽各演出劇團，本系列各檔節目均有文化部青年席位優惠，更多節目資訊請上高雄春天藝術節官網及臉書粉絲專頁查詢。