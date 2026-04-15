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台中市熱門登山景點「大坑 9 號步道」停車場，今（15）日下午驚傳死亡事件！一名60歲邱姓男子被民眾發現倒臥在一輛轎車旁，救護人員趕抵現場時，確認邱男已明顯死亡、未送醫。由於事發地點為人潮密集的登山熱點，引發不少遊客關注。警方目前已聯繫家屬，並將報請檢察官相驗以釐清確切死因。案發地點位於大坑9號步道附設停車場，該處有許多登山客與攤販，目擊民眾發現邱男時，察覺有異，上前試圖喚醒他卻無反應，立刻撥打119求救，台中市消防局救護員抵達後，經初步檢測確認男子已無生命跡象，身體呈現明顯死亡狀態，因此未進行後續送醫流程，直接交由警方處理。警鑑識人員初步勘查，死者外觀無明顯外傷，陳屍位置周邊亦無打鬥或暴力破壞痕跡。警方目前正調閱停車場及周邊監視器畫面，確認邱男抵達停車場的時間點，也正積極聯繫其家屬，以釐清這起死亡事件是否與潛在疾病有關，或是存在其他不明的影響因素。