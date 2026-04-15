我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨（右）和老公林于超（左）維持多年的遠距離婚姻，分別在台灣與美國為未來打拚。（圖／資料照）

▲林依晨（如圖）和另一半的遠距離婚姻曾遭外界唱衰，她也發過長文反駁。（圖／記者朱永強攝）

▲林依晨（如圖）表示和老公有共同的目標，因此雖然遠距離，還是對未來有共識。（圖／記者朱永強攝）

林依晨在《深度安靜》中詮釋背負黑暗祕密、婚姻陷入悲劇的妻子，交出亮眼的成績單，也入圍金馬獎最佳女主角。戲外她和老公林于超的11年遠距離婚姻，也是外界好奇的焦點，長期分居台、美兩地，曾經被唱衰，卻依然維繫下來，她在受訪時提過平均兩個多月才見老公一面，彼此之間的距離也產生美感，但就算努力在照顧家庭之餘也不忘演藝事業，還是有覺得孤獨的時刻。這一年來林依晨除了推出《失明》、《深度安靜》兩部電影，還演出舞台劇《暗戀桃花源》傳承版，更曾挺著孕肚飛到鹿特丹影展替《失明》造勢，事業、家庭努力兼顧，平均兩個多月見老公一面。他們從結婚初期就是遠距離，她有空會飛美國，有時候是一起共度假期，有時候她幫老公當跑腿小妹，相處雖不長卻仍很開心。將近10年後，她又有另一番感觸，也習慣了自己照料小孩的日子，卻還是會有「老公能在身旁分擔多好」的片刻。外界曾經對她的婚姻有謠傳、稱她老公「帶嫩模回家」，而她反駁：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？」戲稱家裡勉強撐得上嫩模的只有她自己，老公還真是委屈了。她其實還有公婆以及娘家的親人可以在她放鬆時幫忙帶小孩，使她不至於沒有能喘息的時間，她才更能有餘裕維持演藝工作。她沒有像傳統的好媳婦，完全犧牲自己的工作，認為把自己的情緒照顧好，對最親愛的家人們才是好的。可是有時為了接送小朋友弄得手忙腳亂，她還是會忍不住感到如果有老公在旁邊多好，覺得自己仍會孤單，她表示彼此都知道在為共同的目標而努力，就能讓自己不要再胡思亂想，他們也有想過遠距婚姻的狀態大概再維持多久，最終還是要一起生活。在《深度安靜》中，她演出婚姻生活遇到挑戰、跨不過去自己這一關的妻子，讓人印象非常深刻，對她來說，劇中角色和老公也曾經有過一段可以彼此扶持、能坦然交心的階段，不是一直都只能把苦吞在心裡。擅於先做計畫的林依晨，把照顧家庭和拚事業的時間都先分配好，專心投入，才有辦法兼顧。儘管《深度安靜》演出獲得好評，仍未能抱回金馬獎座，她表示會在演藝圈一輩子，遲早會遇到，期許自己再接再厲。《深度安靜》仍在全台上映中。