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立法院長韓國瑜今（15）日召集朝野黨團針對國防特別條例進行協商，對此立委林俊憲表示，藍委牛煦庭提出了一個相當有趣的修正，主張把第一條「中共」改成「國際情勢」，林俊憲說明法案第一條通常是立法目的，如果把「中共」2個字拿掉，請問還有哪個國家會隨時軍事威脅台灣？很顯然鄭麗文進京面聖後，國民黨先是假意要通過軍購條例，再悄悄從條文中動手腳，把最關鍵的國防威脅抹去，既然如此建議國民黨，「乾脆把第一條改成『因應好朋友的熱情關切』算了？」對於牛煦庭主張把第一條「中共」改成「國際情勢」，林俊憲表示，大家要知道，法律案的第一條通常是立法目的。行政院的軍購條例中，第一條清楚寫著「因應中共軍事威脅持續擴增，為建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，特制定本條例」。所以如果把「中共」兩個字拿掉，請問還有哪個國家會隨時軍事威脅台灣？林俊憲說，很顯然鄭麗文進京面聖後，國民黨先是假意要通過軍購條例，再悄悄從條文中動手腳，把最關鍵的國防威脅抹去。今天國台辦才說「道不同，不相為謀」，既然國民黨被對岸這麼「認證」，現在連軍購條例裡的「中共」都要拿掉，也就不讓人意外了，既然如此建議國民黨，「乾脆把第一條改成『因應好朋友的熱情關切』算了？」