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經濟部為協助我國新創企業拓展全球最具指標性的美國市場，今（15）日表示將於5月上旬帶領24家新創企業，參加由美國商務部主辦的2026「選擇美國投資高峰會」新創競賽（SelectUSA Tech）。日前接獲主辦單位通知，本年台灣共有8家新創企業入圍競賽各領域前8強，連續3年入圍家數全球第一，顯示我國新創科技屢獲國際高度肯定，成功讓世界看見台灣新創實力。中企署說明，SelectUSA Tech是專為全球科技新創打造的世界級競賽平台，經濟部透過完整專業輔導培訓與鏈結美國生態圈，加速台灣新創企業拓展國際市場，自2022年至2024年累計帶領89家新創企業赴美，其中11家榮獲全球前3名佳績，並成功促成20家新創企業獲得各國投資，累計募資金額達25.3億元，另有8家新創企業已在美國設立公司。今年由經濟部中企署帶領的24 家新創企業，涵蓋人工智慧、半導體、精準健康、能源科技等領域，台灣新創企業不僅具備深厚的研發量能，更是向世界展現「科技矽島」實力的最佳代言人。此次共有8家新創企業在全球激烈的競爭中脫穎而出，入圍各領域前8強，產品技術涵蓋下列四大前瞻領域：一、健康科技(Health Tech)：入圍者為細胞治療裝上追蹤 GPS 的「巨生生醫」、為抗體藥物開發智慧鎖的「碩準生技」。二、國防科技 (Defense Tech)：入圍者為解決 AI 散熱與電磁干擾難題的「黑色方案」、將腸道免疫調節技術導入食品應用的「和合生醫」。三、能源科技 (Energy Tech)：入圍者為開發電動車 AI 電池管家的「九十米」、為無人載具提供高效電池模組系統的「沃能科技」。四、開放科技 (Open Tech)：入圍者為提供無人機影像傳輸非紅模組的「澤龍智能」、運用 AI 數據預測腎結石風險的「雄聯智能」。中企署為擴大本次赴美成效，也銜接洛杉磯、舊金山、矽谷新創生態圈，為團隊建立全方位國際市場與投資人對接網絡。SelectUSA Tech期間將於華府舉辦「台灣新創之夜」，邀集200位以上台美企業、投資人與創業生態圈代表，提升台灣新創企業知名度與合作層級。於洛杉磯與美國著名創投LAVA、加速器Larta Institute及加州大學洛杉磯分校（UCLA）等合作，並舉辦生態圈交流與新創簡報對接南加州生醫、潔淨能源、航太科技等落地資源。另前往舊金山、矽谷串聯國發會矽谷新創基地及舉辦大型「Taiwan Demo Day」，邀請高通、Silicon Catalyst Ventures、玉山科技協會等當地企業、創投及科技社群參與交流，協助台灣新創企業鏈結美國企業人脈資源。