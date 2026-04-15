我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Booking.com提到，此次攻擊可能外洩會員資料包含姓名、聯絡電話、訂房等細節。（圖／記者葉盛耀攝）

熱門訂房網站Booking.com近日證實有資料外洩，駭客可能已取得客戶的個人資料，包括姓名、電子郵件地址、電話號碼和預訂細節。目前該網站已寄發電子郵件通知用戶，並為其更新PIN驗證碼。然而資安專家提醒，受影響的用戶，未來可能更易成為「網路釣魚」的受害者。知名訂房平台Booking.com近日傳出資料外洩事件，部分用戶陸續收到官方email通知，指出有「未經授權的第三方」可能存取與其訂房相關的資訊。對此，Booking.com證實，為確保用戶資訊安全，網站已更新了預約的PIN碼，並已通知相關消費者。Booking.com提到，初步調查顯示，可能外洩資料包含姓名、電子郵件、聯絡電話、訂單細節，以及用戶曾提供給住宿業者的相關資訊；但尚未公布受影響人數及事件原因。統整《富比士》網站等各家報導，總部位於英國的資安服務供應商Talion執行長奈特（Keven Knight）指稱，「鑑於Booking.com是全球最大、使用最廣泛的旅行社網站，網路攻擊事件的影響範圍可能相當廣泛。」尤其值得注意的是，駭客可能尚未利用這次事件牟利，他更警告，駭客手上可能已經掌握Booking.com客戶聯絡資訊和度假預訂記錄，受害者要小心之後會面臨網路釣魚的風險。