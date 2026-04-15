菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近期被傳健康惡化，他13日特別在辦公室外，對著記者們公開做了一連串開合跳，並慢跑了幾步，以展現自己身體十分健康。
根據《美聯社》報導，今年68歲的小馬可仕穿著正式辦公服、戴著眼鏡和皮鞋，以一場突如即來的即興運動，來緩解外界對他健康的擔憂。小馬可仕對記者說，「我挑戰那些說我生病的人，來跟我一起運動。你們跟我一起去健身房，看看誰舉重舉得比較好。」
小馬可仕強調，「那些告訴你們我生病、說我癱瘓的人，全都是騙子」。
今年1月，小馬可仕曾短暫從公眾視野中消失，之後他在一段影片訊息中承認自己因腹部不適住院，並將原因歸咎於壓力與年齡。此後，社群媒體上便開始流傳他健康惡化的消息，甚至還能看見小馬可仕的烏龍死訊。
小馬可仕當時一笑置之，並透露自己被診斷出憩室炎。這種疾病是指消化道（通常是結腸）內的小囊袋發炎，會引起疼痛、發燒、噁心或便秘等症狀。
小馬可仕說，幾個月前最後一次醫院檢查顯示，他的憩室炎已經痊癒，目前已恢復正常飲食，並定期運動。當被問到是否有在固定服用藥物時，小馬可仕表示，他有在服用治療痛風和高血壓的藥物。
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小馬可仕強調，「那些告訴你們我生病、說我癱瘓的人，全都是騙子」。
今年1月，小馬可仕曾短暫從公眾視野中消失，之後他在一段影片訊息中承認自己因腹部不適住院，並將原因歸咎於壓力與年齡。此後，社群媒體上便開始流傳他健康惡化的消息，甚至還能看見小馬可仕的烏龍死訊。
小馬可仕當時一笑置之，並透露自己被診斷出憩室炎。這種疾病是指消化道（通常是結腸）內的小囊袋發炎，會引起疼痛、發燒、噁心或便秘等症狀。
小馬可仕說，幾個月前最後一次醫院檢查顯示，他的憩室炎已經痊癒，目前已恢復正常飲食，並定期運動。當被問到是否有在固定服用藥物時，小馬可仕表示，他有在服用治療痛風和高血壓的藥物。