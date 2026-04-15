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▲聯卡中心與萬事達卡今（15）日攜手舉辦《AI 時代的支付安全與數據信任高峰會》，深度探討應對AI的金融監理挑戰和資安防詐。（圖／記者顏真真攝）

▲萬事達卡與聯卡中心今（15）日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，左至右分別為萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文、聯卡中心董事長桂先農及聯卡中心總經理呂蕙容。（圖／記者顏真真攝）

萬事達卡日前攜手星展銀行（台灣）在台灣完成第一筆經身份驗證的代理式AI交易，由代理式AI協助消費者完成一趟機場接送服務的預訂與支付，宣告AI智慧商務支付在台灣已從概念正式邁向實際應用。聯合信用卡處理中心總經理呂蕙容今（15）日也透露，聯卡中心將自建自己的本土AI Agent（人工智慧代理），不是如龍蝦等現成AI代理，目前已與台灣本地業者組成聯盟，著手建置一個台灣自己的模型、一個PoC（概念驗證），預計年底可推出，待驗證可行再進一步研議商轉，打造智慧商務支付服務。萬事達卡與聯卡中心今日舉辦「2026 AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，對於生成式AI及AI代理人技術進步，逐漸從理論走向實際生活，金管會主委彭金隆致詞時表示，在可預見的未來中，可以透過AI代理完成許多過去需要人工來做的事情，都可自主快速完成支付，這樣的場景不僅可能發生在傳統結帳中，也會出現在各類應用及服務，但新技術帶來新體驗，也帶來新的風險，如何確保安全及解決決策的責任歸屬，是享受便利性的同時需面臨的挑戰，對於AI代理的部分，金管會也高度關注發展，將研擬相關因應方案。金管會銀行局長童政彰談到，科技重塑效率，但「誠信」始終是金融服務之本，已發布的「金融業運用AI指引」強調落實AI技術之透明性與可解釋性，期待兼顧消費者權益及市場秩序下，讓技術進步轉化為消費者的安全感。聯卡中心董事長桂先農指出，隨著AI技術爆發，商業模式正在發生改變，聯卡中心作為國內信用卡交易清算與授權轉接的核心機構，也不會忽視可能帶來的相關風險，正透過結合區塊鏈技術與FIDO生物識別，打造無密碼、更安全的「數位身分認證系統」，以驗證持卡人身分，並於自建的「交易風險警示及控管系統」，導入AI機器學習技術，提供發卡機構即時詐欺偵測模型暨風險評分機制，即時監控交易風險。桂先農更透露，聯卡中心也正在研究應用程式導入AI代理產品搜尋服務功能，希望透過結合綁卡及交易驗證機制，整合AI、付款及生物識別技術，將AI代理服務導入台灣市場，讓台灣支付應用接軌國際潮流。聯卡中心總經理呂蕙容受訪時也進一步說明，聯卡中心要自建自己的本土AI Agent，並已與台灣本地業者包括系統商、銀行等組成聯盟，預計今年可推出，待驗證可行再進一步研議商轉，目的在於提供信用卡商務服務。Google Cloud台灣技術總經理林書平則認為，AI Agent帶來代理人經濟下的消費旅程重構與生態演化的場景變革中，代理式AI與通用商務協定（UCP）如何帶動消費模式的轉變，而建立跨平台、可互通的標準協定，將是代理式商務能否規模化發展的關鍵。萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文亦提到，面對AI時代整體支付安全的需求，萬事達卡透過代理人身分識別、授權規則設計與多層防護體系，建構AI智慧商務支付應用的信任基礎。萬事達卡的目標是確保支付安全的把關能力與時俱進，無論是人還是由代理式AI發起的交易，都能在安全可信的環境中完成。萬事達卡數據與顧問服務部資深副總裁戴輝瑾則表示，AI Agentic Payment支付創新與風控革新趨勢，詐欺、資安威脅與網路攻擊已匯聚成一個相互連動的風險問題，有效的防護必須涵蓋交易前的身分驗證、交易中的風險決策、交易後的爭議處理，以及持續性的網路威脅監控。