我是廣告 請繼續往下閱讀

日月光投控大動作積極擴產，今（15）日公告子公司日月光半導體斥資148.5億元買下群創南科五廠，日月光動作積極，繼上月子公司矽品買下群創南科二廠，10日在高雄仁武舉行動土典禮，如今再下一城。日月光表示買廠目的是為了擴充半導體先進封裝產能，日月光並指出，為加速買賣標的移交時程，雙方將另行簽署提前廠房使用補償協議，由群創依雙方約定條件，提前並加速進行製程設備及特定廠務設備拆卸、搬遷與清運作業，並由日月光補償群創因此產生移除成本預估約9.82億元。日月光說明，此次交易取得建物總面積18萬4313.95平方公尺，折合約5萬5754.97坪。日月光今年積極在台灣擴充先進封測廠區，上週才舉行高雄仁武產業園區新廠動土典禮，執行長吳田玉指出，今年資本支出還有上調空間，目前將有6座封測廠正在動工，這也是日月光蓋廠數有史以來破紀錄，今年會是日月光非常忙碌的一年。而上週媒體也問到日月光買廠的進度和消息，吳田玉還表示請大家稍安勿躁，後續有消息會發布重訊向外界報告，不到一週消息便公布，塵埃落定，後續也值得留意日月光下一步擴產、投資動向。