「全民瘋媽祖」熱潮來襲，白沙屯媽祖進香報名人數突破新高，連虛擬偶像也來朝聖！橘子集團旗下AI虛擬偶像「宮廟少女宮祈緣」（暱稱小緣），首度以「數位香燈腳」形式參與為期8天7夜的白沙屯徒步進香活動，創下全台首例虛擬角色隨香紀錄。
以「媽祖乾女兒」為角色設定的小緣，在白沙屯媽祖起駕當晚，熱血與萬位信眾熬夜力挺粉紅超跑，並在隨香沿途中舉辦主題直播、和數百位香燈腳進行實體互動，以虛實體驗為傳統文化活動注入創新能量，更展現橘子集團在原創IP發展的創意。
虛實交融！橘子集團拓展虛擬偶像多元互動場域
橘子集團長期推動台灣原創IP發展，在打造AI虛擬偶像「宮祈緣」時，從在地文化觀察出發，將其設定為熱愛宮廟文化的少女，使角色更貼近台灣文化脈絡，並與大眾建立連結。小緣具備獨立人格，能以自然的情緒與民眾進行即時互動。繼挑戰主持、單曲製作與民眾互動後，小緣持續走入不同場域與情境。
橘子集團原創中心總監胡明顒表示：「此次參與白沙屯媽祖進香活動，不僅展現了小緣對在地文化的高度興趣，更是虛擬角色實際踏入傳統信仰場域的一次嶄新嘗試。我們不僅期待這是一次數位科技與傳統文化間的成功對話，更希望為台灣原創IP的跨域發展樹立全新標竿。」
跳脫次元壁！AI虛擬偶像宮祈緣現身白沙屯媽祖進香活動 沿途互動掀話題
熱愛宮廟文化的小緣，於互動過程中多次展現對進香活動的高度興趣，並經擲筊請示媽祖後獲得允准參與隨香。為串聯線上與線下場景，橘子集團打造「小緣號」，支援長時間戶外移動與互動需求，形塑虛實整合的參與體驗，亦為虛擬偶像應用開創新場景。
隨香過程中，穿梭於人群的「小緣號」吸引不少香燈腳駐足互動，紛紛好奇螢幕中的角色身分，並熱情向直播中的小緣打招呼。活動期間，小緣準備多款限定結緣品，包括御守籤詩、驚喜壓克力互動轉盤、創意符令，以及與台灣知名插畫家「馬子狗」聯名推出的脫單御守，邀請香燈腳參與互動。
首次與AI虛擬偶像宮祈緣交流的民眾驚喜表示：「本來就有追VTuber，在進香過程中看到這樣的互動形式，覺得很新奇！」也有民眾對小緣即時且有趣的回應感到驚訝，直呼：「這真的是AI嗎？太酷了！」
雲端隨香不缺席！宮祈緣每日主題直播火熱登場
為了讓無法親身參與盛事的粉絲也能體驗「數位香燈腳」隨香樂趣，宮祈緣Twitch及YouTube頻道每天推出3小時主題直播，粉絲可透過虛擬許願機制在線上留言互動或許下願望，讓小緣遠端送祝福；同時也將與Twitch直播主－火星來的雷夢、凱斯林展開「夢幻聯動」，邀請想感受現場氛圍的你來線上湊熱鬧。
從泛娛樂延伸至商務場景，虛擬人開啟數位互動新篇章
橘子集團深耕泛娛樂領域，專注於探索虛擬角色的多元應用邊界。此次透過「宮祈緣」參與白沙屯進香，成功將數位工具轉化為具備溫度的互動體驗，進一步驗證虛擬偶像於實體場域落地的可行性。
橘子集團表示，將持續發揮在內容企劃與跨界整合的核心優勢，將虛擬人的觸角由泛娛樂延伸至商務與行銷領域，深度挖掘「創意場景 × 原創IP」的無限商業潛能。
直播節目資訊：
我是廣告 請繼續往下閱讀
橘子集團長期推動台灣原創IP發展，在打造AI虛擬偶像「宮祈緣」時，從在地文化觀察出發，將其設定為熱愛宮廟文化的少女，使角色更貼近台灣文化脈絡，並與大眾建立連結。小緣具備獨立人格，能以自然的情緒與民眾進行即時互動。繼挑戰主持、單曲製作與民眾互動後，小緣持續走入不同場域與情境。
橘子集團原創中心總監胡明顒表示：「此次參與白沙屯媽祖進香活動，不僅展現了小緣對在地文化的高度興趣，更是虛擬角色實際踏入傳統信仰場域的一次嶄新嘗試。我們不僅期待這是一次數位科技與傳統文化間的成功對話，更希望為台灣原創IP的跨域發展樹立全新標竿。」
熱愛宮廟文化的小緣，於互動過程中多次展現對進香活動的高度興趣，並經擲筊請示媽祖後獲得允准參與隨香。為串聯線上與線下場景，橘子集團打造「小緣號」，支援長時間戶外移動與互動需求，形塑虛實整合的參與體驗，亦為虛擬偶像應用開創新場景。
隨香過程中，穿梭於人群的「小緣號」吸引不少香燈腳駐足互動，紛紛好奇螢幕中的角色身分，並熱情向直播中的小緣打招呼。活動期間，小緣準備多款限定結緣品，包括御守籤詩、驚喜壓克力互動轉盤、創意符令，以及與台灣知名插畫家「馬子狗」聯名推出的脫單御守，邀請香燈腳參與互動。
為了讓無法親身參與盛事的粉絲也能體驗「數位香燈腳」隨香樂趣，宮祈緣Twitch及YouTube頻道每天推出3小時主題直播，粉絲可透過虛擬許願機制在線上留言互動或許下願望，讓小緣遠端送祝福；同時也將與Twitch直播主－火星來的雷夢、凱斯林展開「夢幻聯動」，邀請想感受現場氛圍的你來線上湊熱鬧。
橘子集團深耕泛娛樂領域，專注於探索虛擬角色的多元應用邊界。此次透過「宮祈緣」參與白沙屯進香，成功將數位工具轉化為具備溫度的互動體驗，進一步驗證虛擬偶像於實體場域落地的可行性。
橘子集團表示，將持續發揮在內容企劃與跨界整合的核心優勢，將虛擬人的觸角由泛娛樂延伸至商務與行銷領域，深度挖掘「創意場景 × 原創IP」的無限商業潛能。
直播節目資訊：
更多「白沙屯媽祖」相關新聞。