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粉紅超跑「紅臂章長者」身分曝光！原來是媽祖導航員

▲白沙屯媽祖進香中，一名佩戴紅臂章的藍衣長者引發關注，原來他是資深轎班成員陳弼宏，因長年隨行並熟悉媽祖行進模式，負責協助判斷路線，被稱為「媽祖導航員」。（圖／Youtube＠白沙屯媽祖網路電視台）

命懸一線奇蹟生還！堅信媽祖保命

▲陳弼宏曾遭6.4公分釘子刺入胸口，歷經7小時手術奇蹟生還，更加堅信媽祖庇佑，持續投入進香活動。（圖／Youtube＠白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖想撩溪！陳弼宏「請示媽祖」溝通成功

▲陳弼宏從年輕時加入轎班，累積超過30年經驗，在隊伍中扮演關鍵角色，過去就曾多次幫忙和鑾轎內的媽祖溝通。（圖／Youtube＠白沙屯媽祖網路電視台）

每年白沙屯媽祖進香期間，鑾轎旁總會出現一名戴著紅臂章的長者緊跟在側，不時靠近轎邊似乎與媽祖「溝通」，讓許多首次參與的民眾感到好奇。近期就有網友發文詢問這位神秘人物的身分，貼文一出立刻引發討論，許多資深香燈腳一眼認出，他正是人稱「美國大哥」的資深轎班委員陳弼宏，在隊伍中扮演「媽祖導航員」的關鍵角色。過去白沙屯媽祖進香時，總有一名身穿藍衣、手臂上別著紅臂章的長者跟在鑾轎旁，隨著轎班一起前進，就有網友曾好奇地問：「想請問有人知道進香路上，鑾轎旁會有個年紀較長的人員跟著，時不時還會向轎內請示的感覺，很好奇這個人的職務是什麼呢？是傳達媽祖指示的嗎？」貼文曝光後，不少香燈腳都立刻認出他就是資深轎班人員陳弼宏，大家都稱他為「美國大哥」。事實上，64歲的陳弼宏是土生土長的白沙屯人，國中畢業後擔任木工學徒，現在已是木工師傅。陳弼宏在退伍那年首次參與白沙屯媽祖進香，原本工作是扛香擔，但因體格適合扛轎，在這之後正式進入轎班，成為首梯扛轎人員，30多年來持續替媽祖服務，也逐漸累積引導鑾轎的經驗。然而，陳弼宏一次工作時，不慎將一根6.4公分長的釘子打入胸口，緊急手術後花了7小時才將釘子取出，且本來拍X光片照出來的釘子是彎曲的，取出後竟是直的，連醫生都驚訝地問他：「你是拜什麼神明啊？」驚呼陳弼宏能活下來簡直是奇蹟。陳弼宏堅信是媽祖保他一命，此後更加決心要將一輩子奉獻給媽祖，並從大轎組組長轉任後援人員，憑藉多年進香經驗來協助轎班掌握媽祖行轎的律動，這些年來都被香燈腳譽為「媽祖最信任的導航員」。陳弼宏跟隨白沙屯媽祖進香超過40年，由於白沙屯媽祖前行路線不固定，過去陳弼宏也曾幫忙和鑾轎內的媽祖溝通。其中在2021年粉紅超跑要引領眾人徒步潦過濁水溪時，陳弼宏就出面請示媽祖，希望能因信徒眾多再三思量，最終媽祖也決定調頭走西螺大橋前往雲林。而今年進香行程也出現插曲，13日上午白沙屯媽祖停駕大甲鎮瀾宮，形成罕見「四媽相會」畫面。不過粉紅超跑在進入廟埕前突然大幅轉向，導致後方轎班人員被甩飛跌倒，陳弼宏也一度被絆倒在地，所幸兩人皆未受傷，驚險一幕讓現場信眾捏把冷汗。