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▲中國名將石宇奇目前高居世界第一，被視為安賽龍（Viktor Axelsen）退役後，最有機會統治男單賽場的頭號接班人。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰國羽球一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn，圖）與日本新星奈良岡功大（Kodai Naraoka）等新生代力量，正準備在後龍王時代展開激烈的王位爭奪戰。（圖／美聯社／達志影像）

世界羽壇今（15）日傳來震撼彈，兩屆奧運男單金牌、曾長期霸佔世界第一寶座的丹麥「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）正式宣布因長期背傷退役，結束長達15年的職業生涯。安賽龍的引退不僅象徵著繼「四大天王」（林丹、李宗偉、陶菲克、蓋德）後的超級巨星時代正式終結，也宣告男單賽場進入一個全新的、沒有絕對霸主的「多強並立」階段。隨著安賽龍（Viktor Axelsen）逐漸淡出，現年29歲的中國一哥石宇奇展現出新王者的氣勢。截至2026年4月14日的BWF世界排名，石宇奇以105967分穩居世界第一。石宇奇在2025年世錦賽擊敗昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）奪冠，並在2026年初亞錦賽接連擊退強敵。他憑藉扎實的基本功與強大的後場殺球，成為目前男單賽場最穩定的力量。儘管年齡逐漸攀升，但他的心理素質與逆轉能力，讓他被視為最有機會延續中國男單榮光的選手。緊追在後的是泰國天才昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），他以細膩的網前小球與極速移動聞名，曾在2023年奪下世錦賽冠軍。昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）雖然進攻火力稍遜，但具備極強的防守反擊能力，目前世界排名第2，是石宇奇最大的競爭對手。而世界排名第5的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），則以頑強韌性著稱。他在2025年丹麥公開賽曾逆轉石宇奇奪冠，展現出「大賽型」選手的經驗價值。在缺乏絕對霸主的現狀下，喬納坦（Jonatan Christie）豐富的比賽經驗將使他成為不可忽視的攪局者。日本新星奈良岡功大代表了技術流派的崛起，雖然在對戰石宇奇時處於下風，但他驚人的失誤率控制與跑動能力，讓他始終維持在頂尖行列。若能進一步強化進攻端的致命一擊，25歲的他前途無量。除了亞洲勢力，男單前十名還包括丹麥的安東森（Anders Antonsen）、法國的波波夫（Christo Popov）兄弟等。安賽龍（Viktor Axelsen）退役後，歐洲長人的身體優勢與亞洲球員的技術流打法將產生更多碰撞。