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立法院長韓國瑜今（15）日下午召集協商軍購特別條例，會中達成共識，通過軍購版本「名稱」為民眾黨團「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，不過其他項目仍無實質共識，韓國瑜則建議下週兵分二路，請立院外交國防委員會輪值召委陳冠廷安排國防部專報，他也會再召集黨團協商，他也誠懇建議黨團幹部先行溝通兩大項目，一個是採購項目、一個是經費。國防部長顧立雄提議，現在條例與預算有點卡在一起，如果再排個國防部專報，提前審預算的概念，國民黨說一定要軍購，國防部會提出一些自製與商購的項目在委員會專報，讓大家提前了解這些錢分別用在什麼地方，有助於形成共識，這樣子在野黨可能會更全盤了解條例搭配預算的規劃實際內容。韓國瑜隨即表示，下週就兵分二路，由立院外交國防委員會輪值召委陳冠廷排專報，他也再次召集黨團協商，不過他誠懇建議黨團幹部，今天軍購相關條文進行的發言，要特別拜託兩個大項溝通，一個採購項目、一個經費，一定要先行溝通，他會在下星期再次召開，今天時間不夠，下週時間可能提早，為了有效發揮會議目的性，希望大家先行溝通，請陳冠廷來排專報，大家盡量踴躍參加，不要又沒聽到，這樣就沒意思了，國防部也釋出善意，陳召委也排了，有問題可以在委員會溝通。民進黨團總召蔡其昌當場補充，他請陳冠廷下週一就排專報，讓在野更加了解，為什麼條例可以先過有商購的項目，但事先讓大家了解商購可能有哪些內容，若有必要的項目能有法源可以商購，事先讓大家了解商購的內容。同時也建議是否下週四排黨團協商，讓大家行程確定，韓國瑜則說，下週三也可以，他會擇期召集協商。