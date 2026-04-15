今晚記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，4月16日（週四）在新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣等10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，高雄市更一次性有3個行政區共4萬戶停水，最長影響時間長達15小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市4月16日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎新北市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日凌晨01時至03時（2小時）
停水原因：桃板新給水廠設備故障緊急搶修
📍影響區域
三峽區：道中正路三段、中正路二段、二鬮路、嘉添路、大利路、大同路、大埔路、弘道路、柑樹路、正義街、添福路、白雞路、聖心一路、鹿窟產業道路。
◼︎桃園市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午09時至16時（7小時）
停水原因：桃園市政府重大民生污水工程
📍影響區域
中壢區：普義里(全部)、仁義里(部分-中山東路至延平路) 、德義里(中山東路至永泰街)。
🕦停水時間：4月16日上午13時30分至15時30（2小時）
停水原因：管網封閉調查作業
📍影響區域
平鎮區：湧光里及周邊巷弄
◼︎台中市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
大里區：上興街一段、上興街二段、仁化路、仁福一街、仁福二街、仁福街、仁禮街、向上街、向學一路、善化路、四維街、四育街、塗城路、慈善路、慈德路、文化街、至善路、金山一街、金山二街、金山街、金德街、鳳城街。
🕦停水時間：4月16日上午09時至18時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
北區：忠太西路、忠明三街、忠明二街、忠明五街、忠明六街、忠明路。臺中市/北區/忠太西路、忠明三街、忠明二街、忠明五街、忠明六街、忠明路、華富街。臺中市/北區/忠太西路、忠明三街、忠明二街、忠明五街、忠明路、華富街。
◼︎台南市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
南區：三官路、五妃街、健康路二段、夏林路、福吉三街、福吉二街、福吉五街、福吉四街、福吉路。
🕦停水時間：4月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區/北興路52號至370號(雙數側/含巷弄)、大同街315巷、大同街317至319號、大灣路42號至42-1號。
◼︎高雄市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午09時至17日0時（15小時）
停水原因：翁公園淨水場高低壓設備檢驗等3件工程停水
📍影響區域
大寮區的高雄市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊、進學路(衛生所以上高地區)、正氣路、中山工商、山頂國小一帶。主因是位處管線末端、大樓及地勢較高，水壓恢復時間較久。
🕦停水時間：4月16日上午09時至日20時（11小時）
停水原因：翁公園淨水場高低壓設備檢驗等3件工程停水
📍影響區域
鳳山區：東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里
大樹區：山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里、前庄里、中庄里、後庄里(鳳屏路以南)
大樹區：九曲里、瓦厝街小型工業區一帶；和發產業園區(和春基地)及萬大工業區。
◼︎彰化縣4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午08時至17時（9小時）
停水原因：分區計量管網建置維護及漏水調查
📍影響區域
秀水鄉：安樂街、彰水路一段、瓦瑤街。
🕦停水時間：4月16日上午08時至18時（10小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
員林市：萬年路二段西側1~129號等沿線巷弄
◼︎嘉義縣4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午08時分至17時（9小時）
停水原因：新裝管線工程停水施工
📍影響區域
大林鎮：三村里潭墘善興宮一帶
◼︎嘉義市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
西區：西榮里民生北路１４１號至２１３號、民生北路１７３巷１號至１２號、光彩街５７６巷３號至１５號、蘭井街２４８號等沿途用戶。(依施作進度階段性停水)
◼︎屏東縣4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午08時30分至16時30分（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
高樹鄉：世一路。
◼︎花蓮縣4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日下午13時至16時30分（3小時半）
停水原因：北埔小區分段及斷水測試
📍影響區域
新城鄉：仁義街、光復路、助人街、北埔路、嘉里三街、大安街、康樂路、建國街、復興路、樹人街、樹德街、樹林街、民享街、民勤街、民族路、民有街、民生路、自信街、自助街、自強街、自然街、自立街。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：4月16日凌晨01時至03時（2小時）
停水原因：桃板新給水廠設備故障緊急搶修
📍影響區域
三峽區：道中正路三段、中正路二段、二鬮路、嘉添路、大利路、大同路、大埔路、弘道路、柑樹路、正義街、添福路、白雞路、聖心一路、鹿窟產業道路。
◼︎桃園市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午09時至16時（7小時）
停水原因：桃園市政府重大民生污水工程
📍影響區域
中壢區：普義里(全部)、仁義里(部分-中山東路至延平路) 、德義里(中山東路至永泰街)。
停水原因：管網封閉調查作業
📍影響區域
平鎮區：湧光里及周邊巷弄
🕦停水時間：4月16日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
大里區：上興街一段、上興街二段、仁化路、仁福一街、仁福二街、仁福街、仁禮街、向上街、向學一路、善化路、四維街、四育街、塗城路、慈善路、慈德路、文化街、至善路、金山一街、金山二街、金山街、金德街、鳳城街。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
北區：忠太西路、忠明三街、忠明二街、忠明五街、忠明六街、忠明路。臺中市/北區/忠太西路、忠明三街、忠明二街、忠明五街、忠明六街、忠明路、華富街。臺中市/北區/忠太西路、忠明三街、忠明二街、忠明五街、忠明路、華富街。
🕦停水時間：4月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
南區：三官路、五妃街、健康路二段、夏林路、福吉三街、福吉二街、福吉五街、福吉四街、福吉路。
停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區/北興路52號至370號(雙數側/含巷弄)、大同街315巷、大同街317至319號、大灣路42號至42-1號。
◼︎高雄市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午09時至17日0時（15小時）
停水原因：翁公園淨水場高低壓設備檢驗等3件工程停水
📍影響區域
大寮區的高雄市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊、進學路(衛生所以上高地區)、正氣路、中山工商、山頂國小一帶。主因是位處管線末端、大樓及地勢較高，水壓恢復時間較久。
🕦停水時間：4月16日上午09時至日20時（11小時）
停水原因：翁公園淨水場高低壓設備檢驗等3件工程停水
📍影響區域
鳳山區：東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里
大樹區：山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里、前庄里、中庄里、後庄里(鳳屏路以南)
大樹區：九曲里、瓦厝街小型工業區一帶；和發產業園區(和春基地)及萬大工業區。
◼︎彰化縣4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午08時至17時（9小時）
停水原因：分區計量管網建置維護及漏水調查
📍影響區域
秀水鄉：安樂街、彰水路一段、瓦瑤街。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
員林市：萬年路二段西側1~129號等沿線巷弄
🕦停水時間：4月16日上午08時分至17時（9小時）
停水原因：新裝管線工程停水施工
📍影響區域
大林鎮：三村里潭墘善興宮一帶
◼︎嘉義市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
西區：西榮里民生北路１４１號至２１３號、民生北路１７３巷１號至１２號、光彩街５７６巷３號至１５號、蘭井街２４８號等沿途用戶。(依施作進度階段性停水)
🕦停水時間：4月16日上午08時30分至16時30分（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
高樹鄉：世一路。
🕦停水時間：4月16日下午13時至16時30分（3小時半）
停水原因：北埔小區分段及斷水測試
📍影響區域
新城鄉：仁義街、光復路、助人街、北埔路、嘉里三街、大安街、康樂路、建國街、復興路、樹人街、樹德街、樹林街、民享街、民勤街、民族路、民有街、民生路、自信街、自助街、自強街、自然街、自立街。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司