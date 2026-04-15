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中信兄弟昨（14）日對上台鋼雄鷹，先發捕手陳統恩、投手鄭浩均卻因Pitchcom（電子暗號發送器）故障，造成溝通不良，單場出現兩次投球超時違規情形。陳統恩去年剛變身成為「季冠軍捕手」，也是今年兄弟隊上除高宇杰外，第二位先發蹲捕的球員，一共出賽三場，本月6日也搭配過鄭浩均，加上昨天比賽，兩場都未取得勝利，且在首局都有失分狀況，成兄弟新課題。中信兄弟昨天在洲際棒球上對決台鋼雄鷹，派出先發投手鄭浩均，搭配陳統恩蹲捕。然而兩人在二局上溝通就出現警訊，鄭浩均面對陳統恩配球多次搖頭，單局兩度發生「投球超時違規」，送上兩壞球，最終兄弟以8：4不敵台鋼。不過這並非是兩人今年第一次搭配，截至昨天，兄弟今年賽季共11場比賽中，陳統恩先發蹲捕3場，且直到本月6日才第一次上場，搭配的投手就是鄭浩均。當時兩人面對富邦悍將，最終鄭浩均主投6局失3分，94球繳4K，被打出6安打、2個四壞保送，但最終4：5不敵富邦，鄭浩均更中斷跨季連16局無失分紀錄。此場戰役結束後，陳統恩在12日、14日的比賽也連續先發蹲捕。其中，12日搭配左投魏碩成，魏碩成僅投1又3分之1局，12打席被打出3安打，1四死球、1暴投，第一局就失3分。陳統恩後續分別搭配伍立辰、黎克、呂彥青、江忠城、陳冠穎、陳琥等投手，有效壓制樂天打線，該場比賽兄弟以14：4大勝樂天，也終止六連敗，狀態有回升跡象。然而回顧鄭浩均與陳統恩兩人搭配的比賽，鄭浩均6日在首局失2分，昨天首局則失4分含一支3分砲。陳統恩今年雖然僅搭配過鄭浩均、魏碩成兩位先發投手，不過連續兩場和投手間配合，都有首局失分狀況出現，也成兄弟需要面臨的課題。不過，現年25歲的陳統恩，去年賽季才升上一軍，還一舉成為「季冠軍捕手」，也是兄弟目前除高宇杰外的主力捕手。