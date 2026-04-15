我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本網紅夫妻在非洲玩時吃到子彈碎片。（圖／とったび日和YT）

日本YouTuber夫妻檔とったび（Tottabi）近日在社群分享兩人去非洲玩的驚險經驗，透露兩人在當地體驗了「吃長頸鹿」的行程，沒想到卻意外吞下狩獵槍子彈的碎片，導致男方手腳發麻鉛中毒差點喪命。事情發生在半年前，網紅夫妻とったび前往非洲納米比亞旅行，期間在當地餐廳點了一份罕見的長頸鹿肉排，沒想到用餐過程中，丈夫近藤大真突然咬到異常堅硬的物體，吐出後才發現竟是獵槍子彈的碎片，但是自己已經吞下了其中一小部分。返國後，近藤大真開始出現四肢發麻等不適症狀，緊急就醫後，檢查結果顯示血液中鉛濃度高達25µg/dL，遠高於一般人平均值的5倍之多，醫師當場判定有明顯鉛中毒風險，幸好在長達半年的治療與追蹤後，數字已經緩緩下降，雖仍高於標準值，但身體狀況已逐步恢復。對此，夫妻倆也透露，自己吃到子彈的當下，餐廳人員相當慌張地幫忙做完後續處理，不過僅以「單份免單退款」作為處理，讓他們難以接受，最終選擇向當地警方報案，希望釐清責任歸屬。離奇事件曝光後，不少網友直呼「太誇張」、「根本電影情節」，也有人提醒旅遊時應避免嘗試來源不明的野味，野生動物若經獵槍射殺，若未妥善處理體內確實可能殘留金屬碎片，恐對人體造成潛在危害。