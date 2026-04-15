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▲台灣電力公司在高雄地區舉辦2場次大用戶座談會，期透過與高壓及特高壓大用戶面對面交流，深度節能及落實減碳，並穩定供電可靠度。(圖／記者黃守作攝，2026.04.15)

▲台灣電力公司在高雄地區舉辦2場次大用戶座談會，鳳山場由台電鳳山區營業處處長黃明舜主持。(圖／記者黃守作攝，2026.04.15)

▲台灣電力公司在高雄地區舉辦2場次大用戶座談會，高雄場由台電高雄區營業處處長黃志榮主持。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲台灣電力公司在高雄地區舉辦2場次大用戶座談會，與會高壓及特高壓大用戶發言踴躍，期深度節能及落實減碳，並穩定供電可靠度。(圖／記者黃守作攝，2026.04.15)

台灣電力公司於今(15)日，在高雄地區舉辦2場次大用戶座談會，期透過與高壓及特高壓大用戶面對面交流，深度節能及落實減碳，並有效提升供電可靠度。台灣電力公司在高雄地區舉辦2場次大用戶座談會，分別在鳳山區營業處及高雄區營業處舉行，由鳳山區營業處處長黃明舜及高雄區營業處處長黃志榮主持，鳳山場針對所轄高壓及特高壓大用戶，而高雄場針對轄內高壓以上用戶，以金屬製品等傳統產業為主，期透過與高壓及特高壓大用戶等業者面對面交流，宣導最新的深度節能策略、儲能技術應用、設備維護觀念及加速復電程序，以協助企業在追求淨零轉型的同時，能有效提升供電可靠度，並降低營運成本。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，台電公司為提升企業用電效能，持續推動多元節能措施，去(114)年透過現場節能診斷，已達6千萬度的節電潛力，企業可善用「高壓用戶服務入口網站」輕鬆管理電能，政府亦提供如產創條例租稅優惠及動力設備補助等資源，助攻企業汰換高耗能設備，預計至明(116)年將可省下206億度電，相當於台中電廠7部機組年發電量。黃明舜說，台電公司鳳山區營業處除積極推動節能外，更以領頭羊之姿推進能源轉型，在所轄高雄市美濃區建置儲能示範電廠，以強化偏鄉電網強韌性，因此，在座談會中，也安排「儲能技術及情境應用」專題演講，透過儲能系統的導入，企業用戶不僅能配合需量反應措施，在尖峰時段有效抑低負荷、降低電費支出，更能在電網遭遇瞬間波動或事故時，提供緊急電源緩衝，進一步強化企業內部的用電韌性與穩定度。台電公司高雄區營業處處長黃志榮指出，今年高雄場次座談會有別以往，除持續鼓勵用戶落實深度節能外，也強化用戶設備維護觀念，導入設備管理即節能的新思維，用戶若能深化對設備特性與系統運作的掌握，不僅可提升運轉效率，更能在事故停電發生時加速復電，降低影響程度。黃志榮並指出，台電長期投入外線設備巡檢與維護，但自責任分界點起至用戶端設備，屬用戶內線範疇，須仰賴用戶自主定期檢測與維護，而良好的設備管理，除有助於供電穩定，也能提升設備運轉效能，「不浪費電，本身就是節能」，他並提醒，高壓以上用戶應配置專業機電人員，落實日常監測與管理，當發生內線停電時，應依復電標準作業流程(SOP)迅速排除故障，同時妥善調整過壓、欠壓電驛保護協調設定，並針對精密設備加裝UPS不斷電系統，以強化供電韌性與用電安全。黃志榮感謝大用戶踴躍參與座談，期透過座談會交流，促使用戶由「被動用電」轉型為「主動管理用電」，共同打造更安全、穩定且高效率的用電環境，台電未來也將持續深化與用戶的合作關係，攜手推動節能減碳與供電韌性提升，邁向永續能源發展目標。