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為順應數位時代潮流及國際發展趨勢，中央銀行近年來進行數位貨幣（CBDC）的研究與試驗，並於今（15）日公布總結報告。央行指出，由於台灣現行的支付體系已相當便利，目前尚無發行零售型CBDC的急迫性，而且未來如果要發行CBDC ，必須先完備相關法制規劃，並研擬相關配套措施，央行傾向制定專法，非僅修正《中央銀行法》。央行指出，目前已發行CBDC者多為金融基礎設施較不足的國家，例如巴哈馬、牙買加及奈及利亞等，主要目標是促進普惠金融，但發行至今發展均未如預期，而主要先進國家如歐盟、日本等仍在研究與試驗階段。央行說，我國CBDC發展進度與主要先進國家同步，持續穩步研究與試驗。在零售型CBDC方面，由於台灣現行的支付體系已相當便利，因此目前尚無發行零售型CBDC的急迫性，惟為協助整合政府部門與私部門相關資源，央行以CBDC雛型平台架構為基礎所建置的數位金流平台，先以支援數位券支付功能為試作項目，藉此驗證平台技術的可行性與高承載量能，將來可持續支援政府各項發放政策，並繼續精進數位金流平台的功能與效能，提高政府發放政策之成效。在批發型CBDC方面，央行認為 這有助於維持央行貨幣作為代幣化世界的清算工具，因此，央行在2024年協同財金公司及參與銀行建置代幣化金流試驗平台，現正持續與集保結算所合作試驗以批發型CBDC支援各種代幣化資產交易，探索未來共同建構代幣化金融基礎設施的可行性。儘管CBDC是促進跨境支付的可能改善方案之一，央行也表示，各國CBDC尚在研究與試驗中，且國際間對於CBDC 的跨境支付尚未有共通標準，但央行行仍將持續關注與研究，確保未來發展與國際同步。此外，央行也提到，雖然現行《中央銀行法》第13條授權央行發行國幣，但與其他條文卻有互相牴觸之處，例《中央銀行法》第15條提及貨幣的印製、鑄造，以及面額、形式等用語，顯然是針對實體貨幣，無法完全涵蓋數位形式的CBDC，因此，目前發行CBDC的法律基礎似未充足。考量立法的經濟效益與規範的完整性，如欲發行CBDC，央行也表態傾向制定專法，而非僅修正《中央銀行法》，主要專法能完整規範CBDC的法幣地位、法律性質與法償效力；需建立中介機構的監管架構，明確規範其資格、條件，以及央行與中介機構之間的權利義務關係。此外，CBDC或屬「無體財產權」，其財產權移轉的效力、時間點，以及在破產或強制執行時的法律地位，皆需透過法律明確規範，還有數位形式的CBDC面臨的犯罪型態，如竄改帳本、系統攻擊，與偽造實體貨幣截然不同，現行《刑法》的偽造貨幣罪難以涵蓋，需有專法應對。