雲林劍湖山世界是許多民眾讀書時校外教學或畢業旅行的景點，今（15）日卻傳出園內的餐廳發生食物中毒情形。桃園平鎮國中學生參加畢業旅行，用餐後卻感到身體不適，共有70位師、學生送往斗六成大醫院治療。雲林縣政府衛生局說明，已採集1件昨天晚餐的留樣檢體及2位患者大便檢體，分送食藥署及疾管署檢驗，而劍湖山大飯店稍早也發出聲明回應。
雲林縣衛生局指出，桃園平鎮國中約600名師生搭遊覽車南下，中午先在南投某餐廳用餐，下午入住劍湖山渡假大飯店，晚上也在飯店用餐，今日凌晨陸續有學生出現嘔吐、腹瀉等症狀，分別送往古坑鄉2家診所及成大斗六分院就醫，衛生局也派員採集檢體送驗，以釐清可能原因。
成大醫院斗六分院指出，到院急診的40名學生中多有腹痛、噁心、嘔吐等症狀，少部分還有腹瀉情形，初步診斷為腸胃炎，而師生昨晚的菜單也曝光，包括蒜泥白肉貴妃鮑沙拉、梅乾扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、紅豆麻糬燒、炸豬排、蔥絲蒸魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯等。
根據醫院初步診斷，受影響學生多數為急性腸胃炎，目前除留置成大附設醫院30位學生仍在觀察外，目前已返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食。飯店已安排專屬休息區供不適之學生休養。
校方表示，相關單位已配合當地衛生局進行檢體採樣化驗，教育局將持續追蹤化驗結果，若後續證實為廠商衛生缺失所致，將請相關單位依法嚴懲，並協助學校依合約進行求償事宜。
飯店方指出，第一時間發現疑似食物中毒問題後，立刻主動通報雲林縣衛生局，衛生局馬上派員到飯店進行食材採樣，所有東西都有檢體留存，也有採集學生檢體帶回檢驗，約兩個禮拜後檢驗報告才會出爐，後續會跟旅行社持續關心師生返家的後續狀況。
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雲林縣衛生局指出，桃園平鎮國中約600名師生搭遊覽車南下，中午先在南投某餐廳用餐，下午入住劍湖山渡假大飯店，晚上也在飯店用餐，今日凌晨陸續有學生出現嘔吐、腹瀉等症狀，分別送往古坑鄉2家診所及成大斗六分院就醫，衛生局也派員採集檢體送驗，以釐清可能原因。
成大醫院斗六分院指出，到院急診的40名學生中多有腹痛、噁心、嘔吐等症狀，少部分還有腹瀉情形，初步診斷為腸胃炎，而師生昨晚的菜單也曝光，包括蒜泥白肉貴妃鮑沙拉、梅乾扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、紅豆麻糬燒、炸豬排、蔥絲蒸魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯等。
根據醫院初步診斷，受影響學生多數為急性腸胃炎，目前除留置成大附設醫院30位學生仍在觀察外，目前已返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食。飯店已安排專屬休息區供不適之學生休養。
校方表示，相關單位已配合當地衛生局進行檢體採樣化驗，教育局將持續追蹤化驗結果，若後續證實為廠商衛生缺失所致，將請相關單位依法嚴懲，並協助學校依合約進行求償事宜。
飯店方指出，第一時間發現疑似食物中毒問題後，立刻主動通報雲林縣衛生局，衛生局馬上派員到飯店進行食材採樣，所有東西都有檢體留存，也有採集學生檢體帶回檢驗，約兩個禮拜後檢驗報告才會出爐，後續會跟旅行社持續關心師生返家的後續狀況。