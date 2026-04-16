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▲在3月份回收增值排行榜中，兩年多前推出的iPhone 15系列舊機，單月回收價值逆勢增長超過千元。（圖／記者周淑萍攝）

回收量佔比近6成！這「三代神機」永遠回收不完

▲2026年3月二手機回收增值排行出爐，iQOO 15 漲破六千奪增值王。（圖／官方提供）

安卓陣營爆黑馬！電競機大漲6千

▲一圖看完，2026年3月傑昇通信門市手機回收增值排行榜。（圖／官方提供）

根據傑昇通信最新公布的數據，三月整體二手機回收量較上月增加14%，顯示全球通膨壓力未減，許多民眾趕在新一波硬體漲價前，透過舊機高位回收來抵銷換機成本。其中，根據傑昇通信統計的3月門市手機回收增值排行，蘋果陣營iPhone 16 Pro Max 1TB，單月回收價大漲2160元，上市超過兩年的iPhone 15系列表現同樣亮眼，包含iPhone 15 512GB單月增值1830元、iPhone 15 256GB增值1710元，而iPhone 15 Pro 1TB也上漲了1450元。傑昇通信指出，由於全球記憶體晶片與先進封裝成本上漲，市場普遍預估下一代iPhone 17系列售價將再次攀升，促使消費者積極回頭尋求購入前代的Pro系列，進而拉高了回收商的溢價收購意願。儘管高階Pro系列主導了增值榜單，但在實際的回收量方面，蘋果仍以58.6%的壓倒性市佔率穩居五大品牌之冠。傑昇通信觀察發現，單月回收量最高的前三名，依然由iPhone 13、iPhone 12及iPhone 11的128GB版本長期霸榜。傑昇通信分析，這三代機型恰好都處於關鍵的技術改革期：iPhone 11是末代4G手機、iPhone 12是首款支援5G的iPhone，而iPhone 13則是首度捨棄64GB，將128GB作為標準版門檻的機型。這三款手機因此累積了極為龐大的用戶基數，至今仍是二手市場的流動主力。除了蘋果之外，安卓陣營本月也有令人跌破眼鏡的奇兵。今年剛進軍台灣市場的vivo子品牌iQOO，主打新世代電競旗艦的iQOO 15 16GB/512GB在上市短短三個月後，回收金額竟翻倍成長，單月暴漲6380元，直接奪下全品牌回收增值冠軍。16GB大記憶體為流暢執行AI任務的最低門檻，加上強大的散熱系統，使其成為二手市場專業玩家的首選。