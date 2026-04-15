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美國總統川普（Donald Trump）最新表示，中國「已經同意不再向伊朗運送武器」，並稱北京對於荷姆茲海峽保持開放感到非常高興，還說不久後赴中國訪問時，「習主席會給我一個大大的擁抱」。川普15日在個人Truth Social發文表示，「中國對我永久開放荷姆茲海峽感到非常高興，我這麼做是為了他們、同時也是為了全世界。這種情況不會再發生了。他們已經同意不再向伊朗運送武器。等我幾週後到那裡時，習主席會給我一個大大的擁抱。我們正在非常聰明地合作，而且合作得很好！這難道不比打仗更好嗎？但要記住，如果有必要，我們也非常擅長作戰，遠勝於任何人！！！」之前《CNN》曾引述消息人士說法，稱美國情報顯示，中國正準備在未來幾週內向伊朗交付肩射式防空飛彈（MANPADS）以及新型防空系統，不過，中國駐華盛頓大使館發言人強烈否認此說法，稱從未向衝突任何一方提供武器，相關資訊並不屬實。川普當時被記者問到此事時，則說「如果中國真的那麼做，中國將會面臨大麻煩，好嗎？」川普之前曾經警告，向伊朗輸送武器的國家將被課徵50％關稅。