北台灣新地標淡江大橋5月12日通車前，一系列慶祝活動陸續登場，其中4月18日路跑適逢淡水宗教遶境活動，公路局新工北提醒，當天11:00至下午4:00淡水車流量大，淡水老街會極度壅塞，建議民眾儘量搭乘捷運紅樹林站轉輕軌到漁人碼頭，或開車前往八里轉搭大會的接駁車前往會場，大會也將提供完整交通資訊，請上活動官網查詢。
主辦單位強調，未開放通車前，一般民眾將管制禁止上橋，請民眾切勿過度期待而前往撲空。至於4月18日、19日舉辦路跑及自行車活動，僅限「路跑」及「自行車」己完成報名，且有號碼牌、帽貼的參加者進入淡江大橋，免費接駁車也僅限具以上資格者搭乘，非報名者無法使受大會免費接駁服務。
主辦單位公布18日路跑交通疏導及接駁如下：一、自行開車由淡水方向，前往活動會場周邊停車場者，請於中正東路一段路口靠右直行淡金公路，走新市政由沙崙路接回漁人碼頭方向，行車時間預計變為40分鐘左右，請跑者預先規劃行程。
二、欲開車至八里端跑者，建議將車停於八里十三行文化公園至八里公所周邊，並搭乘活動主辦單位接駁車至會場。搭乘大眾運輸者，可於捷運紅樹林站轉淡海輕軌進入漁人碼頭，屆時捷運將加開班次。15:00~18:30比賽時間，部份路段實施交通管制，請民眾上官網查詢。
此外，19日舉辦自行車活動時段也有交通疏導，詳述如下:為疏散淡水停車壅塞，參加者可以將車輛停放在八里區，大會將於當天早上4:40~5:40開放南往北淡江大橋主線道供車友騎到漁人碼頭。自行車主要行經淡水新市鎮及淡金公路、101縣道、八里十三行公園(忠孝路)及商港六路周邊，將不實施交通管制。但因車友眾多，請用路人注意車友及自身安全。各項活動資訊後續將陸續公告，請持續關注活動官網https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningRun。
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主辦單位公布18日路跑交通疏導及接駁如下：一、自行開車由淡水方向，前往活動會場周邊停車場者，請於中正東路一段路口靠右直行淡金公路，走新市政由沙崙路接回漁人碼頭方向，行車時間預計變為40分鐘左右，請跑者預先規劃行程。
此外，19日舉辦自行車活動時段也有交通疏導，詳述如下:為疏散淡水停車壅塞，參加者可以將車輛停放在八里區，大會將於當天早上4:40~5:40開放南往北淡江大橋主線道供車友騎到漁人碼頭。自行車主要行經淡水新市鎮及淡金公路、101縣道、八里十三行公園(忠孝路)及商港六路周邊，將不實施交通管制。但因車友眾多，請用路人注意車友及自身安全。各項活動資訊後續將陸續公告，請持續關注活動官網https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningRun。