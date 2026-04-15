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西武獅台灣「至寶」林安可今（15）日面對歐力士猛牛，以先發第3棒登場，不過今天西武獅打線熄火，直到第七局才有分數進帳。上週有再見全壘打表現、昨天又有雙安表演的林安可，本場比賽繳出4打席無安打成績，可惜無法幫助西武獲勝，最終西武獅以1：3不敵歐力士猛牛。一局上，桑原將志、源田壯亮宗分別出局，林安可面對兩出局的局面，擊出界外高飛球，遭三壘手接殺。一局下，歐力士先馳得點，在一壘有人時，第三棒的西川盯上高未內角切球，形成中外野安打，以1：0領先西武。三局上，桑原將志擊出滾地球，隨後源田壯亮四壞保送上壘，形成一二壘有人局面，此時林安可上場擊出左外野高飛球，形成該局第二個出局數。隨後渡邊聖也擊出安打，形成滿壘，不過小島大河揮棒落空，未逆轉情勢，遭三振出局。五局上，西武獅再次回到第一棒，桑源將志遭接殺，源田壯亮以及林安可連續遭三振，結束該局進攻。五局下，歐力士靠著栗田亮鬥一記三壘安打，將一壘跑者送回本壘，再加上六局下，歐力士再次以盜壘攻勢串聯，再搶下一分，比數3：0領先西武。西武獅直到七局上，才由第9棒的佐藤太陽擊出陽春砲，以1：3兩分落後。八局上，林安可再次上場打擊，不過擊出滾地球，遭游擊手接殺出局，本場比賽繳出4支0成績。直到結束，兩隊都沒有再有分數進帳，最終西武獅以1：3不敵歐力士猛牛，歐力士安德森·埃斯皮諾薩（Anderson José Espinoza）拿下勝投。