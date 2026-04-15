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泰國近年頻傳外國人以免簽入境從事非法工作或詐騙事件，使得泰國外交部與考慮將60天免簽停留期縮短為30天。泰媒指出，過去幾個月來，泰國各政府機構陸續發布多項與簽證政策相關的公告，使整體情況顯得相當複雜。根據曼谷郵報報導，近期的一個例子來自泰國外交部，該部表示擬批准一項計畫，將部分國家旅客的免簽停留期限由60天縮短至30天，儘管延長至60天的政策才在大約一年前獲得批准。這項消息發布前不久，泰國政府曾表示正考慮要求遊客購買保險，以「減輕國家醫療費用負擔」，同時也提出對入境旅客加收300泰銖旅遊費，並由移民警察釋出訊號，表示將更嚴格審查「反覆入境（visa runs）」行為。泰媒認為，這些措施給人的印象泰國政府體認到有必要對入境旅客採取更嚴格的管控，正在收緊邊境政策。另一方面，政府在今年2月也承認提出了一些政策，目的是吸引更多旅客前往泰國，特別是鼓勵長期停留的訪客。其中一項重點簽證「Destination Thailand Visa」，允許最長停留達五年。曼谷郵報質疑，泰國究竟是希望限制外國旅客，還是希望吸引更多人前來並停留更久？還有更重要的問題是，又是什麼突然引發了近期這一波更加嚴格審查入境者的措施？泰國外交部長西哈撒克（Sihasak Phuangketkeow）解釋，目前的60天免簽期限，讓部分人士以「非原本目的」在泰國停留。在他的觀點中，30天對於旅遊而言已經足夠，而60天則增加違規風險。他的看法似乎在政府內部得到普遍認同，就連總理在談到收緊簽證管制時，也提到詐騙集團與「灰色活動」的問題。然而，報導指出，檢視多數現有統計資料後，這種論點似乎幾乎完全建立在個案。雖然涉及外國人的灰色經濟活動與犯罪，如詐騙等案確實正在增加，但並沒有明確證據顯示犯罪增加與簽證寬鬆之間存在直接關聯。相較之下，濫用學生簽證的案例數量要高得多，每年超過一萬起。其中一個較引人注目的案例，是中國工程師以學生簽證入境，參與國家審計署（SAO）建設工程。但相關討論卻沒有聚焦於教育類簽證。泰國瑪哈馬庫特佛教大學（Mahamakut Buddhist University）政治學教授維恩通（Sawet Vienthong）表示，單純調整簽證期限與費用，無法解決泰國面臨跨國犯罪的根本問題。相反地，他建議移民單位應加強對入境者的背景審查，特別是檢查是否與非法組織網有關聯。清邁旅遊產業委員會代理主席素卡隆（Paisan Sukcharoen）對外交部的立場表示審慎支持，但提醒指出，在該部自己的提案中，旅客仍可申請延長超過30天的停留期限，這意味著仍存在被濫用的漏洞。他同時指出，具有犯罪意圖的人，可能只是透過其他手段取得更長停留時間。身為旅遊產業的一員，他也對政策轉變可能對合法長期停留者如數位遊牧者造成的影響表示擔憂。報導認為，如果真正的威脅來自灰色產業、犯罪者逾期停留，以及對醫療等國家系統造成的負擔，那麼直接針對這些問題加以處理，可能更有效。