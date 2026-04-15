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中華職棒中信兄弟開季11戰吞下9敗，目前排名聯盟墊底，今（15）日持續在台中洲際球場迎戰台鋼雄鷹，此役推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發搶勝。羅戈此役狀況不差，卻在第3局遇到亂流，一口氣失掉3分，此役最終主投6局失3分，退場時為敗投候選人，值得一提的是，這是羅戈生涯首次連3場失分超過3分。羅戈退場後，也確定兄弟今年開季洋投連8場先發無法取勝，超越2018年的先發洋投連7場無勝投的中信球團紀錄。羅戈首局雖然被曾子祐敲安，但隨即將曾子祐牽制出局，又送給陳文杰、吳念庭三振，首局形成變相的3上3下，2局上羅戈被魔鷹敲安，但馬上回穩三振王柏融，再讓王博玄敲出雙殺打，再度形成變相的3上3下。3局上羅戈先抓到2個出局數，但林家鋐敲出內野安打，陳文杰補上二壘安打，助雄鷹先馳得點，取得1：0領先，隨後曾子祐選到保送，並靠著暴投進佔二、三壘，吳念庭把握得點圈機會，敲出左外野安打，一棒清空壘包，雄鷹取得3：0領先。4局上羅戈回穩，對王柏融、王博玄、郭阜林連續飆出三振。5局上羅戈再度演出3上3下，送給陳文杰1次三振，前5局羅戈已飆出8次三振。6局上羅戈持續壓制雄鷹打線，兩出局後被魔鷹敲安，但順利解決王柏融，完成6局的投球。7局上兄弟換投，羅戈此役主投6局失3分，共用89球，被敲出6安，另外送出8次三振、1次保送，退場時為敗投候選人。直得一提的是，這是羅戈中職生涯首度連3場失分超過3分。羅戈退場後，也確定兄弟今年開季洋投連8場先發無法取勝，超越2018年的先發洋投連7場無勝投的中信球團紀錄。此外，兄弟此役若吞敗，將追平1997年隊史最快開季10敗紀錄（12戰）。