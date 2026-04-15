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號稱全台最大間的知名連鎖牛排店，今年初於高雄三民區同盟三路開幕，生意絡繹不絕，卻也導致周邊機車停車位一位難求。業者為便民直接在人行道噴畫停車區域，並標註「私人土地，牛排店專用」字樣，經高雄市工務局、交通局會勘後，判定該處屬於不得設置停車位之退縮範圍，已要求業者限期改善。這間位於同盟三路的連鎖牛排店，周邊機車停車格數量不足，業者因此在人行道噴畫機車停車格。有不少機車族反映，該區域停車相當困難，好不容易看到有格線內的停車位，卻發現是鋪設人行道磁磚的區域。德西里長林財旺說明，水溝以外屬於市政府管轄範圍，水溝裡面則屬於私人領域，可以規劃停車。業者原先確實有委請專人進行土地鑑界，初步判定該處屬於牛排店的退縮私人地。然而爭議之處在於，車格旁邊緊鄰YouBike站，該區域屬於受管轄的人行道。15日下午工務局、交通局前往現場會勘，結果出現翻盤。林財旺表示，建管處已告知該地點需回歸於民，依照法規規定，建築完成後水溝以內須保留3米半的騎樓空間，該區域依法不能停車。他強調，將會按照法規將該處改善，業者的私人領域部分仍可規劃停車。高雄市工務局建築管理處正工程司黃鈺純說，車位劃設位於不得設置停車位之退縮範圍內，已請業者於文到7日內自行改善。退縮地設立停車格不符規定，相關單位和業者進行協調，最終決定，把牛排館前人行道和階梯間的這塊私人空地，改為停車格，車格往內縮，既符合法規，也能解決停車位不足的問題。